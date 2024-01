Desať deka tresky a dva rožky. Za pochúťkou Slovákov stojí dobrák Julo, ktorý miloval svoju prácu

A čo dneska? Jedine treska! Tá treska, ktorú aj po 69 rokoch na trhu stále nájdeme v chladničkách slovenských rodín. Aj keď je Slovensko na chvoste Európskej únie v rámci konzumácie rýb, pravdepodobne obľúbený rybací šalát zabezpečil to, že nie sme poslední. Za obľúbené jedlo môžeme vďačiť pánovi Júliusovi.

Obľúbený cukrár a kuchár

Príbeh tresky v majonéze so zeleninou a octom sa začal písať v hlavnom meste ešte počas druhej svetovej vojny. Tú prvú tresku v majonéze namiešal cukrár a kuchár Július Boško, ktorý pochádzal z Nového Mesta nad Váhom. Tam bol vyhláseným cukrárom, no po vojne sa však všetko zmenilo. Cukráreň mu znárodnili a Boškovci museli začať život odznova.

Keď sa s rodinou presťahovali do Bratislavy, zamestnal sa v národnom podniku Ryba, kde sa stal vedúcim výroby. „Bol to veľký dobrák, ktorý miloval svoju rodinu a nadovšetko aj svoju prácu,“ povedala pre My Žilina jeho neter Alena Uhríková.

Treska, majonéza, zelenina, ocot

V roku 1954 si súdruhovia lámali hlavy nad tým, ako prinútiť Slovákov jesť viac rýb. O celé ryby už Slováci nemali záujem, preto bolo potrebné vymyslieť niečo nové.

Kreatívny Július Boško skombinoval do vtedy neskombinovateľné ingrediencie a ako sa zdá, chute Slovákov trafil celkom presne. Treska v majonéze sa spočiatku uchytila najmä v Bratislave, zakrátko sa však začala vyrábať vo veľkom vo všetkých štátnych podnikoch Ryba, ktoré boli v Košiciach i Žiline.

