Hledáš někoho, soudruhu? Ikonické scény z Pelíškov vznikali priamo na pľaci, neraz s následkami

Je to jeden z filmov, ktoré doslova milujeme. Pelíšky si už viac ako dve desaťročia držia miesto medzi najobľúbenejšími československými komédiami a sú na to dobré dôvody. Okrem silného príbehu a zlomových udalostí našich dejín je tiež obrovskou devízou filmu herecké obsadenie a vtipné hlášky, ktoré zľudoveli. Málokto však tuší, že väčšina z nich vznikla celom spontánne.

Improvizácia Dušeka a Holubovej

Ako uvádza portál ČSFD, značnú mieru improvizácie do filmu Pelíšky priniesol herec Jaroslav Dušek, ktorý stvárňoval náruživého učiteľa Sašu. Najviac sa vybláznil pri scénach so svojou hereckou kolegyňou Evou Holubovu. Scenár sa pri nich údajne končil troma bodkami, čo znamenalo, že majú priestor na vlastný vklad. Svojrázny herec nezaváhal a vymyslel napríklad hlášku s ťažítkom v ruke. Režisérovi sa napokon scéna tak páčila, že ju nedokázal vynechať.

Pri týchto scénach sa Dušek dokonca ponúkol, že pôjde donaha. Napokon však zostal aspoň v trenírkach, z čoho sa Eva Holubová údajne náramne tešila.

Neslušná hláška na tabuli

Ani legendárna hláška s neslušným slovíčkom „prcat,“ sa nezaobišla bez problémov. „Nebola som schopná pred kamerou vysloviť slovo prcat. Jarda Dušek mi radil, aby som si dookola opakovala žmurkať, žmurkať, žmurkať a prdat, prdat, prdat a potom by som to vymenila," zaspomínala si Eva Holubová, predstaviteľka učiteľky.

„Ale mne to aj tak nešlo. A tak mi napadlo, že na to pôjdeme "od lesa" a že to napíšem na tabuľu. Hřebejkovi sa to páčilo, chcel, aby som to napísala, podčiarkla a navyše povedala. A to vytvorilo ďalšiu pointu, keď do triedy vošiel Jirka Kodet, videl to tam napísané a ja som sa to snažila zakrývať,“ doplnila.

Nebezpečná scéna s horiacimi vlasmi

