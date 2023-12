Nezabúdajú na netradičný, no krásny zvyk. Marianna Ďurianová naň nedá dopustiť ani tento rok

Hoci patrí k obľúbeným televíznym tváram, svoje súkromie si väčšinou prísne stráži. Známa moderátorka Marianna Ďurianová sa však v predvianočnom období rozhodla prezradiť čosi zo svojho osobného života. Porozprávala o zaujímavom rodinnom zvyku, na ktorý nezabúda žiadne Vianoce.

Netradičný zvyk

V rodine moderátorky športu verejnoprávnej televízie sa najkrajšie sviatky roka oslavujú s klasickými slovenskými jedlami. Jedna vec však úplne tradičná nie je. „Ale možno také niečo, čo nie je v každej rodine, je to, že na stole máme misu s ovocím a dávame do nej kúsok oblátky pre tých, ktorí tu s nami nie sú. A tá ostane v mise až do konca Vianoc,“ ozrejmuje pre Plus Jeden deň.

Vianoce sa chystá osláviť tradične, doma s celou rodinou. „Môj 11-ročný syn Romanko ich úplne miluje. Takže tam neprichádza do úvahy napr. žiadna radikálna zmena v podobe dovolenky v exotike, to si potom necháme na neskôr,“ vyzradila svoje plány.

Ako je to s pečením a darčekmi?

Marianna Ďurianová zároveň dodala, že ona vypekať veľmi nebude a radšej to prenechá mame, ktorá pečie najlepšie. „Robíme kremešku, medvedie labky, perníčky, rôzne vianočné pečivo, nič také netradičné. Asi všetko, čo sa nájde v každej slovenskej domácnosti,“ vymenovávala.

Darčeky nakupuje postupne, už sa poučila - človek potom kúpi hocičo, len aby mohol dať niečo pod stromček. „My už však v rodine dávame darčeky iba deťom, navzájom sa už neodbdarúvavame. Môj syn mi vždy v priebehu roka povie, čo chce a ja to postupne zadovážim. Už aj teraz mám všetko pokúpené,“ uzatvára moderátorka.