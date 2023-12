FOTO: Neprestávaj na neho myslieť, vravela si bežkyňa a čakala na smrť. Osud s ňou však mal iné plány

Zo dňa na deň sa jej zmenil život. Počas maratónu pred viac ako desiatimi rokmi ju uväznil požiar, ktorý pohlcoval všetko navôkol. Austrálčanka Turia Pittová sa stretla so smrťou tvárou v tvár a len vďaka tomu, že sa vyšplhala na strmý útes, dokázala prežiť. Spomienky v tej chvíli mierili k milovanej osobe.

Myšlienky na lásku

Bežkyňa myšlienkami na svoju životnú lásku čakala na záchranu, ktorá po niekoľkých hodinách aj prišla. „Pamätám si, ako sa moja koža lepila na skaly. Spomínam si, že som myslela na Michaela, môjho Michaela. Hovorila som si: ,Mysli na jeho tvár, na jeho medový hlas, zlatistú pokožku. Neprestávaj naňho myslieť‘,“ napísala na svojom Instagrame.

Jej boj o život však príchodom do nemocnice pokračoval, keďže zostala v kóme s ťažkými zraneniami. Lekári dali do jej záchrany všetky svoje sily, no nedokázali zaručiť, že Turia prežije. V deň nehody bol navyše jej partner na pracovnej ceste, ale ihneď, keď dostal správu, čo sa stalo, neváhal a vycestoval za ňou.

Bála sa, že ho už neuvidí

Austrálčanku v najťažších chvíľach najviac znepokojovalo to, že ak sa vzdá, už nebude môcť vidieť svojho milovaného Michaela. Neuveriteľná sila i odhodlanie jej pomohli v tom, aby sa z najhoršieho dostala a začala opäť žiť naplno. Viac ako dva roky sa zotavovala, podstúpila niekoľko rekonštrukčných operácií a vďaka svojej neuveriteľnej sile sa dokázala postaviť na nohy a budovať si svoje nové telo. Po celý čas ju podporoval jej partner, ktorý chcel svoju vernosť preukázať nádherným gestom.

