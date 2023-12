Nežije iba na šalátoch. Marianna Ďurianová prezradila, že tajomstvo krásy nie je len o strave a pohybe

Smútok a trápenia sa podľa nej ihneď prenesú do tváre človeka.

Je fanúšičkou neinvazívnych ošetrení, niekoľkokrát do týždňa cvičí a nechutia jej mastné a vysmážané jedlá. Moderátorka Marianna Ďurianová hovorí, že k svojmu telu je celkom zodpovedná a ono jej to vracia, no nie všetko je podľa nej len o strave a pohybe. Tajomstvo jej vzhľadu je aj o prístupe k životu.

Nežije len na šalátoch

„Odkedy sa mi narodil syn, mám taký pravidelný režim. Pravidelne jem, spím, športujem a zdravo sa stravujem,“ spomínala pre Feminity moderátorka, ktorá priznala, že nie je veľkým „jedákom“ a nikdy nemala v obľube ťažké a mastné jedlá. Doma vždy jedli veľa zeleniny, ovocia a ryby a ľahšie jedlá sú doteraz súčasťou jej jedalníčka. „Nehovorím, že žijem na šalátoch, to vôbec,“ vysvetlila s dodatkom, že si dá rada všetko, no s mierou.

Okrem toho Marianna športuje, roky praktizuje jogu a dvakrát to týždňa cvičí s trénerkou, občas si zabehá, hrá tenis, pláva aj korčuľuje. „Ja som dosť aktívny človek, takže športujem rada. Ale priznám sa, že mám obdobia, keď si urobím prestávku a nešportujem. Ale potom je nabiehanie na aktívny životný štýl o čosi ťažšie,“ priznala pre Pravdu. K zdravému životnému štýlu okrem stravy a šport patrí aj životný optimizmus.

Vypustiť, čo nie je dôležité

Ona sama je celoživotnou optimistkou, ktorá sa na svet snaží nazerať vždy z tej lepšej stránky. „Myslím si, že to je dôležitý fakt v tom, ako človek vyzerá,“ uviedla 46-ročná moderátorka, podľa ktorej sa smútok a trápenia ihneď prenesú do tváre človeka. Nadhľad a dobrá nálada podľa nej v značnej miere prispievajú k zdraviu človeka a potvrdilo sa to aj v jej živote.

„Už som si to tak nejak upratala v tej hlave aj v tom živote, že sa nikam neponáhľam. Naozaj si vyberám, kam idem, s kým idem, čo budem robiť,“ vysvetlila pre Nový Čas Marianna. Vekom sa naučila vypustiť zo života veci, ktoré dnes nepovažuje za dôležité. „Je mi strašne dobre v tomto stave,“ uzavrela spokojne.