Jeho matke povedali, aby ho vyhladovala na smrť. Muž s obrátenou hlavou sa ale neuveriteľne vzoprel osudu

Nemá na ružiach ustlané, no aj tak si život nadovšetko váži. Narodil sa totiž s kondíciou, ktorá zapríčiňuje, že má obrátenú hlavu. Brazílčan Claudio Vieira de Oliveira sa však rozhodol, že ho jeho zdravotné postihnutie na životnej ceste nezastaví. S prekážkami sa pritom stretol už pri narodení, keď doktori jeho matke odporúčali, aby svoje dieťa radšej vyhladovala na smrť. Ona to ale rázne odmietla a dala svojmu synovi šancu, ktorej sa chopil.

Odhadovali mu kratší život

Muž sa narodil s veľmi raritným ochorením, ktoré má názov artrogrypóza a spôsobuje stuhnutie kĺbov najmä v oblasti rúk a nôh. „Artrogrypóza v mojom prípade je neobvyklá. Ak existuje niekto, kto ju má takú ako ja, neviem o ňom alebo o nej. Môj prípad je veľmi zaujímavý, pretože to nie sú len moje končatiny, ale aj môj krk,“ vysvetľuje Brazílčan. Doktori odhadovali, že práve narodený chlapec prežije maximálne 24 hodín, no Claudio je tu už 47 rokov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/claudiovieirasuperacao/photos/a.471157256351104/665159683617526/

Postupom času si našiel vlastný spôsobom prežitia, naučil sa používať pero len pomocou úst, počítačovú myšku či telefón zvládne uchopiť perami. „Nebolo to vždy najjednoduchšie,“ priznáva. Dennodenne mu pomáha aj jeho matka a brat, pričom obaja sú veľmi šťastní, že ich Claudio neopustil tak skoro, ako predpovedali doktori. Už odmalička s mamou trénoval písanie i čítanie napriek tomu, že mal ťažkosti aj pri jedení, dýchaní či pití - čiže veciach, ktoré my berieme za samozrejmosť.

Svoju kondíciu prijal

No nezostal len pri tom. Podarilo sa mu dokonca vyštudovať účtovníctvo, vo svojich 40 rokoch perami napísal svoju prvú knihu, následne vydal aj DVD, autobiografiu a ľudí inšpiruje aj tým, že je motivačným rečníkom. „Väčšina ľudí má ruky a nohy a nezriedka neštudujú alebo nepracujú, no tento muž je úžasný. Keď sa naňho pozriete, myslíte si, že by zostal celý deň zavretý doma - ale nie, on má tú silu vôle, nádej,“ hovorí Claudiov kamarát.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/claudiovieirasuperacao/photos/a.471157256351104/684598205007007/

Nikdy nečakal, že by mohol niekomu odovzdávať motiváciu slovami. Okrem toho zvláda robiť aj poradenstvo pre svojich klientov a chodiť do práce. Na Claudiovu kondíciu síce existuje liečba, avšak on už ju plne prijal. „Táto operácia je uskutočniteľná, no neplánujem ísť do toho. Netrúfam si to vyskúšať. Už som sa adaptoval na život týmto spôsobom. A chcem takýto zostať,“ povedal. „Moja kondícia ma naučila pokračovať. A dať môjmu životu zmysel, vážiť si život. Najviac chcem, aby som vždy robil to najlepšie,“ uzatvoril statočný muž.