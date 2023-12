Zomrela a odišiel aj kúsok mňa. Sestry Libuše a Mirka Šafránkové stáli pri sebe aj v najťažších chvíľach

„Keď zomrela, akoby odišiel aj kus mňa!“ priznala Miroslava, sestra obľúbenej filmovej Popolušky Libušky Šafránkovej. Obe celý život stáli pri sebe, boli si navzájom oporou a ich vzťah bol príkladom skutočnej sesterskej lásky.

Čakala na nich na letisku

Libuše a Miroslava Šafránkové prežili vedľa sebe takmer celý život. Od detstva ich spájalo veľmi silné puto, ktoré im môžu mnohí súrodenci závidieť. Na isté obdobie ich síce rozdelil Mirkin vydaj do západného Nemecka, no osud to potom vrátil všetko späť. Libuška niesla odchod svojej o päť rokov mladšej sestry veľmi ťažko, hoci jej šťastie zo srdca priala.

„Keď sestra odletela do zahraničia, bála sa, že ju už možno nikdy neuvidí. Tá predstava ju ničila. Štyri roky o sebe takmer nepočuli. Bola však pripravená, vedela, že sa vráti. Čakala na ňu a na jej deti na letisku a trojročnému chlapčekovi s kytičkou v ruke povedala: ja som tvoja teta!“ Takto o pocitoch herečky pražského Národního divadla napísala publicistka Zuzana Maléřová v knihe „Ghetto vyvolenců“.

Spolu aj s rodinami

Mladšia sestra Mirka sa po návrate do Prahy opäť vydala a silné sesterské puto pevne spojilo dohromady aj obe rodiny. Všetci si boli navzájom priateľmi i oporou, žili v susedstve v rovnakej časti Prahy a vzdialení od seba len pár ulíc. Bolo to veľké šťastie.

Keď Čechmi aj Slovákmi milovaná herečka v roku 2015 ochorela, sestra mohla byť vďaka tomu stále pri nej. Vraj v tom čase častejšie varievala aj svoje silné vývary, aby Libušku po operácii čo najskôr postavila na nohy. Čechmi milovaná herečka ju za to neraz aj verejne chválila: „Mám bezchybnú, úžasnú sestru!“

Keď si kvôli zdravotnému stavu nemohla na Pražskom hrade osobne prevziať štátne vyznamenanie Za zásluhy o štát v oblasti umenia, opäť to bola Mirka, ktorá ju vo Vladislavskej sále zastúpila. Prevzala z rúk prezidenta ocenenie a doniesla ho chorej Libuške domov.

Nadané a krásne

Obe sestry mali veľa spoločného, dokonca sa im vraj páčili aj rovnaké typy mužov.

