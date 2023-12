Žena tri noci po sebe spala v rovnakom pyžame a vyvolala veľkú diskusiu. Ako často by sme ho mali meniť?

Pomerne búrlivú diskusiu vyvolala len jediná nevinná otázka - ako dlho spíte v jednom pyžame vy? Mladá žena sa prostredníctvom svojho videa snažila urobiť malý prieskum, nakoniec to skončilo pri diskusii s tisíckami reakcií. Sama totiž priznala, že pyžamo, ktoré mala práve na sebe, použila už tri noci. Diváci sa potom nevedeli zhodnúť v názore, či mať to isté nočné oblečenie na sebe tri noci za sebou je prejavom nechutnosti, alebo ide o bežnú vec.

Dva tábory

„Keď som bola malá, rodičia ma nútili nosiť pyžamo niekoľko nocí za sebou a stále to robím aj ako dospelá,” vysvetľuje Allison. Niektorí sa priznali, že v rovnakom pyžame spia aj týždeň, prípadne dovtedy, kým ho tak trošku necítiť. Svoj štýl táto skupina obhajovala s tým, že je ekologický. Objavili sa aj ľudia, ktorí neskrývali zdesenie nad tým, že naozaj existujú tí, ktorí si každý večer neľahajú do postele v čistom pyžame. „Každý večer mením osušku aj pyžamo. Naučila ma to moja mama, to naozaj nerobí každý?” nechápal jeden z mužov. Ako často by sme si teda mali meniť odev, v ktorom spíme?

V pyžame v súčasnosti trávime viac času ako kedykoľvek predtým. Mnoho ľudí pracuje z domu a tak je namieste predpoklad, že ho môžu mať na sebe aj vtedy, keď práve neležia v posteli. Podľa odborníkov by sme si pyžamo mali meniť v ideálnom prípade po troch až štyroch dňoch. Za týždeň by sme teda mali vystriedať dve súpravy.

Dôvodov, prečo dbať o to, aby sme podstatnú časť dňa prežili v čistom pyžame, je hneď niekoľko.

1. Stafylokoky

Špinavé pyžamo môže prispievať k vzniku stafylokokových infekcií. Baktérie sa nachádzajú na koži každého z nás a sú jej bežnou súčasťou. Keď sa však prezlečieme a osprchujeme, zmyjeme ich. Ak podstatnú časť dňa strávime v tom istom pyžame, stafylokoky sa môžu premnožiť.

