Už ho nechcem, skríkla dcéra a vyhodila darček do koša. Mamička s jej nevďačnosťou zatočila geniálne

Nevďačnosť detí sa môže v dospelosti ľahko premeniť na sebeckosť. To, či sa deti takto správajú, môžeme najlepšie sledovať počas Vianoc a zároveň sa s týmito vzorcami správania v tomto období môžeme aj popasovať. Podobne to spravila aj mamička Haley Hassell, ktorá s láskou naučila svoju dcéru životnú lekciu. Tá bola so svojím darčekom bola natoľko nespokojná, že chytila záchvat hnevu a vyhodila ho do koša.

Darček s trucom odmietla

Dievčatko však nevedelo, že ho mamička hľadala v niekoľkých obchodoch. Samozrejme, že mama cítila hnev, no rozhodla sa, že ho ovládne a svoju dcéru radšej naučí niečo do života. O svojom zážitku napísala na svojom Facebooku, kde získala až niekoľkotisícovú odozvu. K príspevku pridala fotografiu darčeka (peračníka), s ktorým jej dcéra nebola spokojná.

Dievča peračník odhodilo do koša. Foto: Facebook/Haley Hassell

„Presleigh [jej dcéra] som priučila v tvrdej lekcii lásky. Obehala som tri rôzne obchody, aby som mohla získať ten peračník, ktorý môžete vidieť v koši,“ začína príbeh mamička. Darček dcére priniesla popoludní a myslela si, že sa bude z darčeku veľmi tešiť. Avšak opak bol pravdou: „Zadívala sa naň, vyhodila ho do koša a treskla dverami. Následne začala kričať: ,To je hlúpe, všetci v našej triede to už majú... Už to nechcem!’,“ opisuje napätú situáciu.

Ovládla svoj hnev

Matka sa zháčila a nedokázala spracovať, čo práve videla. Samozrejme, hromadil sa v nej hnev - nielenže strávila kopu času hľadaním darčeka, ale zároveň dúfala, že dcéra bude vďačnejšia. Haley sa snažila ovládať svoj hnev, bojovala, aby ju úplne nepremohol. Zároveň v príspevku priznáva, že vyplynul aj z faktu, že sa o dieťa stará úplne sama a len veľmi tvrdo sa dopracovala k tomu, aby bola jej dcéra finančne zabezpečená.

