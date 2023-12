Toto sú najpopulárnejšie mená bábätiek za rok 2023. Slovenskí rodičia siahali po obľúbenej klasike

Jedným z najťažších rozhodnutí pri narodení bábätka často býva výber mena. Je ich predsa tak veľa a vy chcete vybrať to, ktoré sa vám páči najviac, no zároveň dávate pozor, aby ste neuškodili svojmu potomkovi do budúcnosti. Tradičné listovanie v kalendári už síce robí málokto, no trendom sa vyhnúť aj tak úplne nedá. Možno sa preto inšpirujete rebríčkom mien, ktoré dávali rodičia na Slovensku novorodeniatkam tento rok najčastejšie. Zoznam prinieslo Ministerstva vnútra SR.

Najpopulárnejšie mená

Najpopulárnejšími menami pre deti boli v roku 2023 Sofia a Jakub. Medzi dievčenskými menami ďalej dominovali mená Eliška, Viktória a Nina. „Mená Sofia a Jakub si držia dominanciu od roku 2010 s výnimkou niekoľkých rokov. Jakuba v rokoch 2014 a 2015 predbehol v popularite Adam, v roku 2020 viedlo meno Ema a v roku 2021 Nina,“ priblížil rezort.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Jonathan Borba

Medzi menami pre dievčatá získala najväčšiu popularitu Sofia, keďže takto svoje dieťatko pomenovali rodičia až 615-krát. V najpopulárnejšej trojici sa ocitli aj Eliška a Viktória, za nimi nasledovali Nina, Natália, Ema, Sára, Nela a Olívia. Desiatku uzatvárala Mia.

Najpopulárnejšie dievčenské mená Sofia /615/ Eliška /555/ Viktória/534/ Nina /512/ Natália /498/ Ema /496/ Sára /492/ Nela /423/ Olívia /400/ Mia /379/ Hana /373/ Diana /355/ Laura /340/ Tamara /335/ Anna /331/ Emma /314/ Timea /296/ Karolína /285/ Júlia /283/ Kristína /270/

Najpopulárnejšie chlapčenské mená

