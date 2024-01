Vylepšené utopence šéfkuchára Pospíšila majú len jeden problém. Dva týždne sa na nich nesmiete pozrieť

Kuchyne sa drží už od skorého veku a doteraz je varenie jeho vášňou. Pavel Pospíšil síce pôvodne chcel byť maliarom, no už keď prvýkrát prišiel do reštaurácie pána Hybnera, uchvátil ho jej šéf. „Priniesol veľkú hus a povedal: ,Tú hus teraz upečieš,. A ja som sa na to díval, hus bola väčšia ako ja,“ zaspomínal si na svoje začiatky v Českom rozhlase. Bol nadšený z toho, že si veľkého operenca mohol pripraviť a už vtedy tušil, že to bude jeho budúce povolanie.

Pospíšil rokmi svoje zručnosti vylepšil až na takú úroveň, že sa stal prvým Čechom, ktorý získal prestížnu michelinskú hviezdu. „Musíte to nekompromisne milovať. Viac, než vlastnú ženu,“ hovorí úprimne o svojom povolaní.

Známy šéfkuchár už prezradil mnoho perfektných receptov, my vám ponúkame jeho skvelé utopence, ktoré sú ideálne k pivu, alebo len tak k zakusnutiu. „Je to také chlapské jedlo. Môžeš do toho dávať, čo chceš,“ povedal o recepte Českému rozhlasu. My radšej odporúčame, aby ste do nich dali to, čo on, keďže výsledok je fantastický.

Utopence á la Pavel Pospíšil

