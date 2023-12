Krásna, no prekliata rozprávka. Šialene smutná princezná vznikla napriek smrti hrdinu a cenzúre komunistov

Hoci sú rozprávky zvyknuté na zázraky, čas zastaviť nedokážu. Film Šialene smutná princezná o dievčine z kráľovského rodu, zamilovanej do princa, ktorý jej na steny väzenskej cely maľoval srdiečka, tieto Vianoce vysielajú už 55. rok. Princ Václav v tomto roku oslávil 80. narodeniny a princezná Helenka sa v kráse dožíva 76 rokov.

Táto dnes už kultová rozprávka vstupovala do života za pomerne dramatických okolností. Aj pre skúseného režiséra Bořivoja Zemana, ktorý mal na svojom tvorivom konte už niekoľko rozprávkových hitov, ako napríklad Pyšná princezná či Bol raz jeden kráľ, bola nečakanou výzvou. Napriek všetkým zložitostiam sa však v júni 1968 dožila premiéry a na pozadí ruskej okupácie ju do kín prišli do konca roka pozrieť neuveriteľné tri milióny Čechov a Slovákov. A potom si rok čo rok na svoje konto pripočítavala ďalšie tisíce priaznivcov.

Museli hľadať nového kráľa

Prvýkrát osud do rozprávky o smutnej princeznej zasiahol asi v tretine nakrúcania. Náhla a nečakaná smrť jedného z kľúčových hercov, 55-ročného Rudolfa Deyla, narušila dovtedy rozprávkovú pohodu pri práci a takmer spôsobila predčasné ukončenie projektu. Niektorí herci údajne zvažovali, že z nakrúcania odstúpia, pretože smrť kolegu vnímali ako zlé znamenie.

Aj samotné preobsadenie postavy kráľa Dobromysla sa ukázalo byť priam nadľudským výkonom. Ponuku renomovaného režiséra z poverčivosti neprijali viaceré oslovené hviezdy, napríklad ani Ladislav Pešek. Napokon sa predsa len, takmer ako v rozprávke, všetko na dobré obrátilo. Bohuš Záhorský prekonal zábrany a nahradil nebohého kolegu Deyla. Vo filme ho vidíme ako kráľa Dobromysla, ktorý si takmer polovicu svojich scén musel zopakovať s novým hercom.

Princ na krave

Helena Vondráčková a Václav Neckář boli v čase nakrúcania rozprávky o smutnej princeznej už populárne spevácke hviezdy, ale na filmovom plátne sa stretli prvýkrát. Pre mladú Helenku to bola zároveň filmová premiéra.

