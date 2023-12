Dostali ste pod stromček nový telefón? Prenos fotiek, videí a kontaktov zvládnete rýchlo a jednoducho

Ukrýva sa v nich neuveriteľné množstvo dát. Mobilné telefóny používame denno-denne, či už je to na telefonovanie, tvorbu fotografií, poznámok a očakávame, že všetky informácie v ňom zostanú. Možno si niektorí z nás našli pod stromčekom práve nový telefón. V tejto chvíli si zväčša kladieme niekoľko otázok: Ako premiestniť všetky kontakty? Ako neprísť o žiadnu fotografiu? Bezproblémový prenos dát môžete vykonať rýchlo a efektívne vďaka niekoľkým návodom - záleží však, aký je váš starý a aký zase nový telefón.

Jednoznačne však pred celým procesom dáta nezabudnite zálohovať na vašom aktuálnom telefóne. Skontrolujte svoje internetové pripojenie a zabezpečte, aby boli obe zariadenia pripojené na tú istú sieť. Pozrite sa aj na veľkosť úložiska svojho nového telefónu - bude postačujúca na všetky údaje, ktoré chcete preniesť? Ak áno, môžete sa pokojne pustiť do prenosu.

5. Keď už máte iPhone a dostali ste nový iPhone

iPhony ponúkajú skvelú možnosť na prenos dát - Rýchly štart. Je však potrebné, aby ste na vašom aktuálnom telefóne mali nainštalovaný iOS vyšší ako 12.4. Pred zapnutím nového zariadenia umiestnite starý telefón do blízkosti toho nového. Zároveň si vyberte na prenos taký čas, aby ste zariadenie počas neho nemuseli používať.

Možnosť Rýchleho štartu by sa vám mala na telefóne objaviť hneď v úvodných nastaveniach. Ak sa nezobrazí, skontrolujte, či máte zapnutý Bluetooth a ak nepomôže ani zapnutie tejto funkcie, reštartujte oba telefóny. Následne v novom telefóne nájdite svoj starý a ak sa vám to podarí, mala by sa vám zobraziť možnosť „Dokončiť na novom iPhone.“ Ak sa vám táto možnosť nezobrazí, je potrebné manuálne zadať heslo vášho nového telefónu.

Ilustračný obrázok. Foto: Freepik

Po zadaní hesla by sa vám mala zobraziť možnosť „Preniesť z iPhonu“, ktorá na váš nový telefón prenesie všetky dáta z toho starého. Zobrazí sa vám aj čas, ktorý zostáva do dokončenia procesu. V prípade ďalších otázok ohľadom zariadení iPhone sa môžete pozrieť na stránku Apple podpory.

4. Máte telefón s Androidom a dostali ste telefón s rovnakým systémom

Článok pokračuje na ďalšej strane: