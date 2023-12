Odborníčka o nakupovaní darčekov: Menej je niekedy viac. Dôležité je, aby sa nestali ďalším lapačom prachu

Pri nakupovaní darčekov je dobré držať sa pravidla - menej je viac. Treba ich vyberať uvážene, radšej kvalita ako kvantita. Uviedla to koordinátorka kampane Greenpeace Slovensko Terézia Krekulová.

Kvalitné a udržateľné produkty

Najlepšou voľbou sú podľa nej kvalitné udržateľné produkty, ktoré sú úžitkové a praktické, prípadne s veľkou osobnou hodnotou pre obdarovaného. „Podstatou je, aby sa nestali iba ďalším lapačom prachu niekde v kope neporiadku alebo zbytočným odpadom,“ poznamenala Krekulová.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/YoonJae Baik

Odporúča napríklad dohodnúť sa doma na tajnom Ježiškovi, kde si každý vylosuje osobu, ktorú má obdarovať. Za ekologickejšie tiež považuje poskladať sa s druhými ľuďmi a kúpiť spolu jeden poriadny darček pre blízkeho. Niekedy možno kúpiť darček z druhej ruky. „Tento trh už použitých vecí totiž poskytuje možnosť nájsť výnimočné kúsky, ktoré už nie sú v predajnom obehu, a to k tomu za veľmi výhodnú cenu," skonštatovala environmentalistka.

Darček na mieru

Mnohých ľudí podľa Krekulovej potešia ručne vyrábané darčeky od malovýrobcov a pre blízkeho tak možno objednať „darček na mieru“. Darčeky sa tiež dajú vlastnoručne vyrobiť. Darovať môžu ľudia aj niečo, čo už vlastnia a mohlo by to potešiť toho druhého, poradila environmentalistka.

„Inou alternatívou ekologickejšieho darčeka je upustenie od vecných darov a rozdávanie zážitkových darčekov, napríklad vo forme lístkov do divadla, na koncert alebo hudobný festival, kúpou dovolenky, pozvanie do reštaurácie, adrenalínového zážitku alebo wellness pobytu," priblížila Krekulová. Zároveň doplnila, že zážitkovým darčekom môžu byť aj domáce darčekové poukážky vo forme služieb. Príkladom je poukážka na „raňajky do postele“ alebo „masáž chodidiel“.