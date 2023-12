Keď ju zachraňovali helikoptérou, ťahali ju ako tuleňa. Halina Pawlowská má pre všetky bacuľky ľahkú radu

„Ako to robíte, že z vás srší toľko sebavedomia a spokojnosti?“ s obdivom sa pýtajú Haliny Pawlowskej dámy s podobnými telesnými dispozíciami, ako má ona sama. Od populárnej Češky však dostávajú až prekvapujúco jednoduchú odpoveď: „Zabudnite na komplexy!“ Životná skúsenosť býva najlepší radca a Halina si sama na sebe otestovala, že proti telesným dispozíciám, s ktorými sa človek narodí, nemá veľký zmysel bojovať. Dnes už 68-ročná spisovateľka radí užívať si naplno radosti života a bez výčitiek svedomia si dopriať aj chutné jedlo aj sladký koláčik. Samozrejme, všetko s mierou!

V rodine boli všetci štíhli

Keď sa Halina ocitla na prahu dospelosti a jej postava sa začala výraznejšie zaobľovať, vyhlásila kilám navyše nekompromisnú vojnu. „Od 14 rokov som s nimi bojovala. V mojej rodine boli všetci štíhli, tak som nechápala, prečo mám byť výnimkou,“ priznáva Halina, ktorá má, mimochodom, dospelú dcéru tenkú ako prútik a s konfekčnou veľkosťou XS.

Populárna moletka v úsilí o štíhlejšiu líniu vyskúšala snáď kompletnú paletu odporúčaných metód na chudnutie a dokázala pri nich rozkolísať svoju váhu niekedy aj o mínus 30 a potom zasa o plus 30 kíl. „Bola som ochotná držať aj tie najdrastickejšie diéty. Dva týždne som napríklad vôbec nič nejedla,“ priznala sa raz v rádiu Impuls.

„Viem, je to dosť riskantná procedúra, ale ja som ju podstúpila v nemocnici a pod dohľadom lekárov. Nebolo to nič príjemné. Po troch dňoch máte síce pocit, že jedlo až tak veľmi nepotrebujete, ale potom vám začnú žiariť oči, troška sa vznášate a celkovo sa cítite nejako divne. Ešte horšie to bolo po skončení hladovky, bývalo mi strašne zle po každom jedle!“ povedala. A úplne najsmutnejšie bolo zistenie, že vylepšenú líniu si dlho neudržala ani po týchto útrapách a čoskoro sa vrátila do svojho normálu.

Až teraz vie, že vyzerala dobre

Článok pokračuje na ďalšej strane: