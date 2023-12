Štedrovečerného kapra vylepšila špeciálnou omáčkou. Gizka Oňová si prípravy na Vianoce užívala

„U nás sa odjakživa prežíval december slávnostne, oslavujeme všetko,“ hovorila televízna svokra Gizka Oňová v rozhovore pre Nový čas. Žena, ktorá sa vždy riadi heslom „Idem, riešim;“ sa na Vianoce pripravovala dlhé týždne dopredu. Riešila dekorácie, jedlo či upratovanie: „Pre mňa príprava a očakávanie niekedy predčia aj samotné sviatky. Vyzdobený byt, scenár, komu čo dáme, kedy sa s kým stretneme, kto príde kedy k nám, kam pôjdeme my s manželom,“ hovorila známa televízna svokra.

Varenie je pre ňu relax

Gizka sa v týchto prípravách vyžíva a sú pre ňu príjemné. Nemá problém ani s prípravou jedál - s varením má totiž bohaté skúsenosti. O recepty sa s ostatnými delí či už v televízii, alebo aj prostredníctvom svojich kuchárskych kníh. „Pre mňa varenie, to nie je práca, ja to beriem ako relax a skoro každý deň varím čerstvo,“ povedala v rozhovore pre Kokteil.

„Môj manžel z Kežmarku priniesol taký zvyk, že okrem ryby, šalátu a rybacej polievky pripravujeme aj klobásy. Sú to také nevyúdené zapekačky, ktoré robíme my dvaja doma, plníme to do čriev a potom to dáme na pekáč,“ hovorí o svojich zvykoch Gizka. Kapra však vylepšuje o jednu súčasť, ktorá mu dodáva lahodný nádych - o ružovú omáčku. O recept na štedrovečernú rybu sa podelila s čitateľmi Života.

Gizkin kapor s ružovou omáčkou:

