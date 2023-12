Julo Satinský plakal s ňou. Magda Paveleková prišla deň pred Vianocami o to najcennejšie v živote

„Milá pani Majda, nechcite odo mňa, aby som neplakal. To sa nedá. Musím plakať spolu s Vami, pretože si Vás vážim a mám Vás úprimne rád,“ napísal Julo Satinský v liste, ktorý venoval Magde Pavelekovej v tých najťažších chvíľach jej života. „Chcel som byť len chvíľu s Vami, pohladkať Vás a potvrdiť to, čo o Vás šírim už roky: verím Vám ako herečke, verím Vám ako žene, verím Vám ako partnerke na javisku. A preto som spolu s Vami smutný a škrie ma tá nespravodlivosť,“ súcitil s kolegyňou, ktorá len deň pred Vianocami prišla o to, čo jej bolo v živote najdrahšie.

Dcéra Magdy Pavelekovej - Ninočka. Foto: Reprofoto kniha Spomienky starej herečky - Moje úvahy, radosti a žiale

Dcéru naplánovali

Vždy chcela mať dieťa až vtedy, keď bude mať aspoň trochu peňazí a bude mu môcť kúpiť, čo treba a čo chce. Nechcela rátať každú korunu, či môže kúpiť dieťaťu pomaranč. Magda Paveleková si narodenie dcérky naplánovala. Ako spomínala vo svojej knihe Spomienky starej herečky, keď si s mužom jeden druhého užili, rozhodli sa, že sú pripravení stať sa rodičmi.

„Po piatich rokoch manželstva som napísala pánu Jonášovi, že by som chcela dcéru, nech nám vypočíta termín. Poslúchli sme ho a o deväť mesiacov bolo na svete pekné, veľké, štvorkilové bábätko,“ spomínala herečka na narodenie dcérky Soni, ktorej nikdy nepovedala inak ako Ninočka. „Keď bola maličká a niekto sa jej spýtal, ako sa volá, odpovedala: ‚So...ninka!‘ A tak z nej zostala Ninočka. Aj na vysokej škole ju tak volali,“ vysvetľovala.

Magda Paveleková s dcérou. Foto: Reprofoto kniha Spomienky starej herečky - Moje úvahy, radosti a žiale

Žartovala, že je to posledné štádium

Celý život nebola chorá, nemala chrípku ani žiadne detské choroby. Magda Paveleková sa vždy bála, kedy jej dcéra donesie zo škôlky nejakú „pliagu“, no Ninočka bola stále zdravá. Všetko sa zmenilo, keď bola už šťastne vydatou dvojnásobnou mamou. Ako 34-ročná si nahmatala hrčku na bruchu.

Článok pokračuje na ďalšej strane: