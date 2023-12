Ona bola tanečnica, on basketbalista. Misske Veronike Vágnerovej a Jurajovi láska vyšla až na tretí pokus

Kým sa rozhodli zobrať, trikrát sa rozišli. Dnes je však ich vzťah omnoho silnejší ako kedykoľvek predtým. Veronika Husárová sa do povedomia divákov zapísala, keď sa v roku 2007 stala kráľovnou krásy a získala titul Miss Slovensko. Po siedmich rokoch od svojho víťazstva sa vydala za Juraja Vágnera, prijala jeho priezvisko a odvtedy tvoria harmonický pár. Príbeh ich lásky je však omnoho dlhší a zoznámenie prebehlo ako z hollywoodskeho filmu.

Spolu od šestnástich

Po prvýkrát sa stretli, keď bola Veronika len tínedžerkou. „On bol basketbalista a ja tanečnica, bolo to ako z amerického filmu. Potom sme sa stretli a hneď sme si padli do oka,“ spomínala Miss v minulosti pre denník Korzár.

A hoci to dnes spolu ťahajú už 19 rokov a vychovávajú aj syna, k oltáru sa dostali až po 11 rokoch vzťahu. Trikrát sa totiž rozišli a znova dali dokopy. „Krachlo to nie raz, ale vždy sme si k sebe našli cestu. Závisí to na chlapovi, aby bol tolerantný aj voči mojej robote. Veľa som cestovala, chodila na večierky spojené s prácou,“ opisovala Veronika svoju bývalú profesiu.

Okrem výhry v súťaži krásy totiž v tom istom roku reprezentovala Slovensko na Miss World v čínskej Sanyi a neskôr sa úspešne venovala modelingovej kariére.

On je pre mňa rodina

Obaja manželia sú dnes nielen partnermi vo vzťahu, ale aj v práci. Keď sa Veronika rozhodla, že bude podnikať, Juraj ju sa rozhodol podporiť ju a stal sa jej spoločníkom. O svojom manželovi tvrdí, že miluje jeho dobré aj zlé stránky.

Článok pokračuje na ďalšej strane: