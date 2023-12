Neporiadok v jej dome rozdelil ľudí. Lenivá mama tvrdí, že nie je slúžka a radšej bude tráviť čas s deťmi

Hovorí o sebe, že je mama, nie slúžka, preto radšej trávi čas so svojimi deťmi. Upratovanie pre ňu nie je prvoradé a tak to u nich doma aj vyzerá. Mladá mamička dvoch detí Amanda Rose s tým však nemá problém. Vo videách, ktoré pravidelne uverejňuje, ukazuje život „lenivej“ mamy z blízka.

Rozdelila ľudí na dva tábory

Niektorí jej ďakujú, že prezentuje aj túto stránku života, iní sa s ňou nevedia stotožniť. „Dievča, mám šesť detí, ale náš dom nikdy nie je v takomto stave,“ píše o reakcii jednej ženy portál Bright Side. Amanda si však za svojím názorom stojí. Nie je to tak, že by sa upratovaniu nikdy nevenovala, len to nerobí počas dňa.

Umývanie riadu, vysávanie, ani iné podobné aktivity ju nebavia, zbytočne jej ukrajujú z času a preto sa im cez deň vyhýba. Použité taniere, šálky aj príbory sa tak hromadia v dreze podobne ako bielizeň v kúpeľni, zem sa hmýri omrvinkami a koše sú až do ďalšieho dňa plné odpadu.

Upratuje ráno

Samozrejme, na druhý deň ráno sa o to postará. „Väčšinou upratujem ráno, kým deti ešte spia,“ upresňuje Amanda v príspevku. Radšej sa venuje svojim deťom. Niekedy vo videách nešetrí energiou, inokedy sa jej veľmi nechce a s upratovaním bojuje, no na sociálnych sieťach je vždy autentická.

Práve vďaka tomu si jej realistický prístup k rodičovstvu získal aj uznanie iných mamičiek. „Je ľahké zaostávať pri domácich prácach a upratovaní, nemali by sme sa za to cítiť zle alebo trápne,“ upokojoval ju jeden z jej fanúšikov.