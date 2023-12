Treba si umývať zuby pred raňajkami alebo po nich? Zubný expert prezradil prekvapivú odpoveď

Ako vyzerá vaša ranná rutina? Intenzívne cvičenie v posilňovni, po ktorom nasleduje studená sprcha? Alebo niekoľkokrát odložíte budík, kým vstanete z postele? Každý začíname svoj deň inak - a to sa vzťahuje aj na to, kedy si čistíme zuby. V skutočnosti sa okolo toho točí jedna z najspornejších stomatologických otázok - mali by ste si čistiť zuby pred alebo po raňajkách? Zubný expert prezradil presne, že kedy by to malo byť.

Foto: Freepik.com

Pozor na povlak

Raňajky zanechávajú v ústach čiastočky jedla a cukru, čo je presne to, prečo sa baktériám v ústach darí. „Ak si po raňajkách neumyjete zuby, môže dôjsť k niekoľkým problémom so zdravím ústnej dutiny,“ varuje zubný expert. Baktérie totiž tvoria povlak, akýsi lepkavý film, ktorý keď sa neodstráni, môže viesť k zubnému kazu a ochoreniu ďasien, tvrdí.

Povlak vytvára kyseliny, ktoré môžu poškodiť zubnú sklovinu a to môže časom viesť ku kazu. Taktiež dráždi ďasná, čo môže mať za následok ich ochorenie, ako aj zápach z úst. Odborník ďalej varuje, že k citlivosti zubov prispieva aj to, keď si zuby umyjete ešte pred raňajkami.

Foto: Freepik.com

S čistením počkajte

Existuje však dôležité upozornenie, pokiaľ ide o čistenie zubov po raňajkách. Kyslé jedlá a nápoje na raňajky, ako napríklad pomarančový džús, môžu dočasne zmäkčiť zubnú sklovinu, preto je lepšie vydržať, kým sa pustíte do ich čistenia. „Čakanie asi 30 minút po jedle umožňuje vašim slinám neutralizovať kyseliny a remineralizovať vaše zuby, čím sa znižuje riziko poškodenia,“ vysvetľuje zubný expert.

Nie všetci zubári sa zhodujú teda v tom, že človek by si mal čistiť zuby hneď ráno, keď vstane. Najdôležitejším aspektom dobrej ústnej hygieny je však v konečnom dôsledku udržiavať rutinu, ktorá zahŕňa čistenie kefkou, niťou a pravidelné zubné prehliadky.