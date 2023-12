Michal Hudák: Pri prvom stretnutí s Lenkou sme hovorili, že vzťah určite nie. Chémia bola silnejšia

Má úsmev na tvári a žiari šťastím. Po ťažkom období a ukončení 13-ročného vzťahu si Michal Hudák užíva nový vzťah, o ktorom otvorene prehovoril. Priateľku Lenku spoznala aj jeho bývalá partnerka a mama jeho syna, ktorá na moderátorovu novú známosť nešetrila chválou. Obaja dokazujú, že rozísť sa dá aj kultivovane a že chcú medzi sebou udržiavať dobré vzťahy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/DobreNoviny/photos/bc.Abqw7btKUE-Q-5D3bmmK6xmX3oeTfnKHIIB9i1-f0W-_7PaNP8_l1hwWnhsNo3CUX3JRyPKcyzSYp2OYuUVRpne3mNJPgdguaoD7T5Q39-CqcfBAeMAok6doFJvWGMTvkfIYfoIcxjg-o0wqmVARA0aM/3077635952362089/?opaqueCursor=AbpdU-x8ZSQn-C5UKA0dYra5y8UrbxzpVzdiZX9IZ1ph64rs5cBtib9QzAv4rDFKLja4ZhQjHnI2hTEE4CMkwX3wWPS3tlTx3X8YujurMmmqYIlUV7mVF7ArA1wUuyRYQPsDyrF8KBjjueypkDdZ0RK9NgqORWD7TF7xEL7tpR10EpwcLCuCDTL_vMtrB1aLc4aQFZogJxShy2LucrUMDky84gpaSaE2XCVDe9NYxc5ABj1PwEK-o6u6qEOQDWxS6rW6yNzT1TSsyXeu7fmFncfBViQRQIpNd7X9nKv4pmcV4egyk-bLgiGS4DUwcW4XQbPO_l3g0LgWQ-t2pr6shzCbcJz33sLVRAN4_IsVQkFfG6TM1dZkhCcZX31FFQPx16JpA67bMnV26FeYrV13nwajI6FmOKKCSEsaQ54UVZQHamCSZdK7j7bElyQlISvGTTB25_Cm7aqVxjkKxh8539AHQS3knhMgwSS_ZgIlJ348OSTCR8g6mvvsq5nL91lj2JFZOL1jylRGVGuMiEi_GVgk9OMqonIjhIG1lI4shlkuwAE7ILqZdLo87YcoY3XBcGNin09bNLXnSqFJzQjMd0cE

Neberie ho ako celebritu

„Zoznámili sme sa v septembri na tradičných ‚hodoch‘ vo Velkých Bíloviciach (mesto na Morave), odkiaľ Lenka pochádza. Už 20 rokov však žije v Anglicku, kde má aj podnikateľské aktivity,“ uviedol pre Nový Čas Michal Hudák, ktorého Lenka vôbec nespoznávala. Nevedela, že je známym moderátorom a netušila, čím sa vôbec živí. Práve to mu bolo veľmi sympatické.

„Ešte pred pár týždňami som napríklad netušila, že existuje nejaké Inkognito... a dnes som jeho pravidelným divákom,“ priznala pre Plusku Lenka, ktorá Michala nevníma ako celebritu. „Je pre mňa predovšetkým mužom po mojom boku, s ktorým som šťastná,“ povedala s úsmevom. Už pri zoznámení podľa jeho slov zistili, že si veľmi dobre rozumejú a že budú dobrými priateľmi, no po vzťahu ani jeden z nich netúžil.

Foto: Profimedia

Chémia a sympatie boli silnejšie

„Ani jeden z nás to vôbec nevyhľadával. Pri našom prvom stretnutí sme to dokonca odmietali, že vzťah určite nie, budeme iba priatelia,“ povedal pre Plusku s tým, že vzťah nevyhľadával a bol veľmi skeptický, či ešte v živote nájde niekoho, s kým by si porozumel.

Článok pokračuje na ďalšej strane: