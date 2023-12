Umývať či neumývať surové mäso? Odborníci konečne vyriešili odvekú dilemu gazdiniek

Prípravu mäsa si mnohí nevedia predstaviť bez jeho umývania. Iní zasa tvrdia, že je to zbytočné a surovú hydinu pod tečúcu vodu nestrkajú. Kde je teda pravda? Otázka, ktorá roky delí spoločnosť na dva tábory, je konečne zodpovedaná. A verdikt vás možno prekvapí.

Nebezpečná praktika

Podľa portálu The Conversation je totiž umývanie mäsa pred varením úplne zbytočné, ba až nebezpečné. Okrem toho, že ničomu nepomáha, zvyšuje aj riziko šírenia baktérií a chorôb. Mäso sa zvyklo pred varením či pečením namáčať do vody v čase, kedy na ňom ešte ostávalo perie alebo iná špina. Dnes už do chladničiek putuje v stave pripravenom na varenie.

V surovom stave síce obsahuje nebezpečné mikroorganizmy a baktérie, no tie sa umývaním nedajú zneškodniť. Ak by sa to aj podarilo, odstránia sa len z jeho povrchu, nie z vnútra. Je dosť pravdepodobné, že sa čistením rozšíria po celej kuchyni, dopadnú na umytý riad alebo na iné potraviny a z nich sa neskôr dajú zmyť jedine tepelnou úpravou.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/congerdesign

Viac poslúži papierová utierka

Zárodky môžu spôsobiť infekcie, horúčky, nevoľnosti a viesť až k hospitalizácii. Aj keď sú nimi najviac ohrozené deti, starší ľudia a tehotné ženy, nebezpečné sú pre všetkých. Jediný spôsob, ako ich z mäsa dostať, je varenie či pečenie.

Ak sa vám predsa len žiada surové kusy očistiť, najlepším riešením je použiť papierovú utierku, ktorá bezprostredne potom poputuje do koša. Keď mäso položíte na kuchynskú linku, alebo vám niekam spadne, miesta treba dôkladne vyumývať.

Po otvorení obalu s hydinou a vybratí kurčaťa je najlepšie nádobu vložiť do čistého plastového vrecka, aby jej obsah pri likvidácii nekvapkal na podlahu alebo na odpadkový kôš a po manipulácii s mäsom si ruky treba vyumývať mydlom a teplou vodou aspoň na 20 sekúnd, to zabije všetky baktérie.