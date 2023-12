Je taký veľký, že na návšteve sa zasekol v chodbe. Kulturista Laci dokázal vyvrátiť kruté diagnózy lekárov

Pred dvanástimi rokmi ho po nehode museli vystrihovať z auta. Kulturistu Laciho Vozára do nemocnice priviezli s panvou zlomenou na dve časti, s krvácaním do pľúc a odtrhnutým svalom na ruke. Lekári mu v tom čase prízvukovali, že so športovaním už nemá vôbec rátať. On sa však s týmto verdiktom odmietal zmieriť.

Najprv sa mu smiali

Dnes je úspešným kulturistom a aj napriek komplikáciám vyhráva súťaže. Odtrhnutý sval mu však znemožňuje uchopiť ťažké váhy pri zdvíhaní a zranená ruka ho dodnes zvykne počas cvičenia bolieť. „Bolí ma to, ale idem aj cez bolesť. Keď som po nehode začínal cvičiť, činka mi vypadávala z ruky, postupne sa to zlepšuje,“ vysvetlil športovec pre Markízu s dodatkom, že cvičením napreduje.

Ešte ako tínedžer bol vysoký, chudý a ľudia sa z neho často smiali. V trinástich rokoch ho však ujo zasvätil do tajomstiev kulturistiky, čo mu zmenilo svet. „Priniesol mi časopisy o fitnes, ja som si stále pozeral fotky tých chlapov a hovoril si, že by som chcel vyzerať ako oni,“ spomína Laci, ktorý túžil aj súťažiť.

Súťaží s najlepšími

Život v jeho rozmeroch však nie je len ružový. S úsmevom o tom rozpráva jeho manželka Lenka. Tej sa pri jednej spomienke vybavujú komické kulturistické vtipy, ktoré sa aj pre nich stali na chvíľu skutočnosťou. „Raz sme boli u mojej babky, ktorá má typický pražský byt a Laci ostal stáť v chodbe, zasekol sa tam,“ hovorí jeho manželka Lenka.

Po nehode mal podľa lekárov celý život krívať a podopierať sa barlami, no nestalo sa tak. Húževnatý športovec sa dostal až na preteky do Španielska, tam získal PRO kartu a dnes má možnosť súťažiť s tými najlepšími. „Ja tým žijem. Napĺňa ma to. Vidím sa v tom,“ dodáva Laci.