Pani Milka po smrti manželka skončila takmer na ulici. Zachránil ju sused, ktorý si všimol jednu vec

Ako dobre poznáte svojich susedov? Ako informovalo občianske združenie Vagus, pani Milka po smrti manželka skončila skoro na ulici, no zachránil ju všímavý sused. Keď sa pozrel do jej okna zistil, že niečo nie je v poriadku.

Celý život žila skromne

„Na situáciu pani Milky nás upozornil jej pozorný sused. Všimol si, že sa u nej nesvieti. Jedného dňa jej zaklopal na dvere a zistili, že ju odpojili od elektriny a na stole sa jej kopia listy od exekútora. Zodvihol telefón a zavolal na našu linku pomoci,“ prezradili ľudia z Vagusu, ktorí priniesli Milkin príbeh.

Pani Milka celý život pracovala, nezarábala nikdy veľa a s manželom boli zvyknutí žiť skromne, no všetko zvládali. V jednej chvíli ich ale zastihli nečakané výdavky na nový kotol a starostlivosť o chorého psíka. Pani Milku nakoniec na kolená zrazila manželova náhla smrť na infarkt. Dcéra by dôchodkyni pomohla, no pracuje ako pomocná kuchárka v zahraničí a sama má čo robiť pri výchove dvoch chlapcov.

„Dcéra má kopu svojich problémov, neraz si musí požičať od kamarátok z hotelovej kuchyne. Nemôžem jej povedať, čo sa mi deje, veď by sa načisto zosypala,“ povedala pre Vagus pani Milka, ktorá dcéru nechcela zaťažovať problémami. Dôchodkyňa zostala sama a z nízkeho starobného dôchodku nedokázala vyžiť.

Založila obrúčku

V tých najhorších chvíľach sa snažila situáciu vyriešiť tým, že odniesla svoju svadobnú obrúčku do záložne. Ani tento zúfalý čin jej ale nedokázal zaplatiť účty, ktoré sa kopili na jej stole. Hrozilo jej, že skončí na ulici, no vtedy ju zachránil všímavý sused, ktorý privolal pomoc.

