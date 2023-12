Kapra na Vianoce urobí trochu inak. Zdeněk Pohlreich ukázal, čo nesmie chýbať v jeho tradičnom recepte

V gastronómii pôsobí už niekoľko dekád a na svojom konte má obrovské množstvo receptov. Patrí medzi ne aj tradičný vianočný kapor - toho však Zdeněk Pohlreich ozvláštnil jednou vecou, ktorú by ste od neho asi nečakali. A nezabudol popri tom dodať aj rady, ktoré sa hodia každému neskúsenému i skúsenému kuchárovi.

Na Vianoce klasiku

Zdeněk Pohlreich kuchárom byť pôvodne ani neplánoval. „Ja som chcel ísť na priemyslovku. Ja, čo sa mi vyhadzujú vyrážky, keď vidím šraubovák. Priemyslovka sa nekonala, zaplať pánboh za to. Zostala kuchyňa a som rád, že zostala, pretože si myslím, že mám najlepšie povolanie na svete,“ uviedol v rozhovore pre Denník SME. Jeho práca mu napokon priniesla slávu a do povedomia Čechov a Slovákov sa zapísal najmä reláciou Ano, šéfe.

Svoje schopnosti preukázal nielen na obrazovkách, spísal ich aj do niekoľkých kuchárskych kníh. Znalosti využíva aj počas Vianoc a na stole nechýba klasika. „Máme klasickú štedrovečernú večeru, ale že by so robil päť kilogramov šalátu a následne to štyri dni jedol, to nie,“ povedal Zdeněk Pohlreich v rozhovore pre Novinky. K večeri jednoznačne patrí aj kapor v cestíčku, do ktorého pridal aj bylinky a klasiku tak ešte vylepšil.

Dôležité rady šéfkuchára

Šéfkuchár pridal aj niekoľko rád, vďaka ktorým bude celý pokrm fantastický. „Je dôležité u nich dávať pozor na dve veci. Variť v šupke a neuvariť ich priveľa,“ povedal k zemiakom. Jednu vec zároveň robí trochu inak. „Dôležité je, aby ste vajíčka na Vianoce rozbíjali trochu iným štýlom ako celý rok. Vianoce sú sviatky radosti, zábavy a spokojnosti. To vajce takto držím a postavím sa na nohy,“ vysvetlil s úsmevom.

Skúsený šéfkuchár ešte jednu radu, na ktorú by ste nemali zabudnúť: „Keď smažíte rybu, nebuďte lakomí. Dajte tam toho oleja dosť a pokiaľ sa náhodou stane, že sa vám na dne objaví tmavá strúhanka, tak ten olej bez milosti vylejte. Každá porcia ryby si zaslúži svoju kúpeľ v čerstvom oleji.“

Kapor v bylinkovom obale podľa Zdeňka Pohlreicha:

