Minimalistické Vianoce: ako vám menej pomôže vytvoriť najkrajšie sviatky v živote

Ako ste na tom s vianočnými darčekmi? Nakúpené, zabalené v trblietavom papieri? Alebo vám pre inkriminované postavy z rodinnej skladačky stále chýbajú?

Podľa autorky knihy Minimalistický domov, Slovenky Andrei Richardson, dary často dávame iba preto, lebo musíme. „Prečo by som mala niečo darovať švagrovi, ktorého som rok nevidela, ale zrovna práve preto, lebo ho po roku na rodinnej oslave uvidím? Celý tento darovací kolotoč je čisté bláznovstvo a napriek tomu je z neho ťažké sa vymotať. Poviem jasne, na rovinu, nech mi nič nikto nekupuje a napriek tomu mi príde balík, a mám sa cítiť teraz zle? Dnes už nemám problém nevyžiadané dary predať ešte v visačkou na bazoši,“ píše na svojom blogu A. Richardson. Nevhodný dar je podľa nej horší ako žiadny dar.

„Kúpiš mi niečo, čo nepotrebujem, ja ti kúpim niečo, čo nepotrebuješ, a po Vianociach vlastníme ďalšie dve vecii, ktoré nepotrebujeme, s mínusom na účte. Hlavne, že sme si niečo dali,“ dodáva A. Richardson.

Pokoj, spomalenie, jeden pravý darček namiesto desiatich, jednoduchá výzdoba, čas s rodinou a dôraz na kvalitu potravín. Aj o tom sú minimalistické Vianoce. Foto: Pexels / N. Michalou, cottonbro studio

Kam zmizli Vianoce?

„Je škoda, že v ostatnej dobe akosi zabúdame na pravý odkaz, ktorý nám Vianoce každý rok prinesú. Predvianočné obdobie napĺňa zhon a stres. Vianoce by pritom mali byť presným opakom. U nás doma je advent časom ticha a prípravy. Zdobíme až 24. decembra, tak, ako to robili naši rodičia a starí rodičia,“ hovorí pre Dobré noviny certifikovaná konzultantka metódy Marie Kondo a bloggerka, Zuzana Mrázová. „Spoločnosť nás tlačí do toho, aby sme zhromažďovali stále viac. Stačí si všímať marketingové slogany typu 2+1 zadarmo, zľava, darček k nákupu... Chcú nám „dopriať viac“ na úkor nášho času, priestoru. Vianoce znesú veľkú dávku gýču. Vlastne veľkú dávku všetkého.“

Dostupnosť a nadbytok počas roka podľa Zuzany spôsobil, že už netúžime po veciach rovnako intenzívne, ako to dokázali naši rodičia. „Čokoľvek nám chýba, doprajeme si hneď. Keď sa opýtate detí, čo by si chceli nájsť pod vianočným stromčekom, vymýšľajú si všakovaké rozmary. Platíme za stále lepšie a o level vyššie verzie skladačiek, autíčok, hračiek, ktoré sme si už v minulosti kúpili. Aby sme celoročný blahobyt cez Vianoce predčili, dobiehame to nadbytkom.“ Viac ako kvantita by nám podľa Zuzany Mrázovej dušu pohladil punc luxusu a kvalita.

„Sama sebe som si sľúbila, že sa kvôli ničomu naháňať nebudem. U nás sú Vianoce veľmi jednoduché a pokojné," hovorí bloggerka zo Simplist.sk, Zuzana Mrázová. Foto: Pexels / cottonbro studio

Negatívom Štedrého večera sú tony obalového materiálu a množstvo (často nepotrebných) vecí, ktoré nám v domácnosti pribudne. Tí uvedomelejší podľa bloggerky Simplist.sk precitnú a začnú premýšľač, čo s tým extrémnym nadbytkom urobiť.

Ľahkosť bytia alebo Čo sa stane, keď vyhodíte rárohy

Debordelizovanie, vypratávanie a vyhadzovanie zbytočností známe ako decluttering, je podľa Zuzany najlepšia vec v živote, ktorú môžeme sami pre seba urobiť. „Keď som pred pár rokmi odkladala do skrine vianočné ozdoby, uvedomila som si, že ich má máme nadbytok. Zbalila som ich a darovala inam, kde ich ešte plánovali využiť. Odvtedy mávame na Vianoce iba stromček a svetielka. Ozdoby a trblietky nechýbajú nikomu. Akurát babičke. Tá nám začala háčkovať biele vločky na stromček. Stala sa z toho krásna tradícia, každý rok nám ich zopár nových prinesie. Stálo nás to radikálne rozhodnutie a zásadný krok. Decluttering musí vychádzať z pevného vnútorného rozhodnutia jednoduchšie, minimalistickejšie a kvalitnejšie žiť.“

Ľudia si často podľa Zuzany nedokážu predstaviť, čo by sa stalo, keby tu všetky tie veci zrazu neboli. „Predstavte si, že by ste mohli začať odznova s čistým štítom. Mohli by ste si vybrať iba veci, ktorými by ste sa chceli obklopiť.“

„Množstvo vecí je pre nás ako nemá výčitka. Vidíme ich, vnímame ich ako nedokončené úlohy. Až to príde do štádia, že veci neustále odkladáme, oprašujeme, dvíhame... Najskôr za nimi zatvárame skrine, potom dvere a na koniec oči, aby nám to nezničilo psychiku," vysvetľuje Zuzana Mrázová (vľavo), Foto: Simplist.sk

Predstavte si, že by ste sa namiesto tlačenice v preplnených nákupných centrách a stresujúceho zháňania tridsiateho deviateho darčeka vrhli na miestnosť, ktorá vám doma „najviac padá na hlavu“ a rozhodli sa ju vypratať. „Decluttering je životný štýl. rídete domov a máme stále upratané. V priestore vám nič nevytvára neporiadok. To je ľahkosť bytia, ktorú so sebou prináša decluttering.“

Dá sa to aj inak

Ak na štart declutteringu nemáte v predvianočnom zhone vôbec čas, no aj tak by ste túžili urobiť si minimalistické Vianoce, dá sa to aj v malom, postupne. V prvom rade hovorte o vašej túžbe po nemateriálnych Vianociach ostatným. Vyskúšajte si minimalistickú výzdobu a minimalistické varenie.

Minimalizmus pristane vianočnému stromčeku aj celkovej výzdobe. Foto: The Spruce / Finding Lovely

Minimalistické vianočné varenie

Nie je o pôste, odriekaní si, ani o diéte. Funguje tu logická nepriama úmera: čím menšími zásobami jedla naplníme chladničku, tým vyššiu kvalitu potravín si môžeme dovoliť.

Za luxusne chutné potraviny nemusíme pritom minúť celý majetok. Reťazec BILLA v prieskume zistil, že práve pred Vianocami si Slováci doprajú častejšie exkluzívne delikatesy, ktoré nie sú celoročne bežnou súčasťou ich nákupov. Každý piaty Slovák nešetrí na vianočnej rybe, a vo vysokej kvalite si ľudia zvyknú dopriať aj ovocie, mäso či alkohol.

„Stačí, ak sa rozhodnete namiesto desiatich kúpiť iba jeden darček, ale skutočný. Pýtajme sa blízkeho, čo by chcel. A kúpte iba to,“ radí bloggerka Zuzana Mrázová. Foto: "Pexels / T. Miroshnichenko

Reťazec preto vytvoril vlastnú značku exkluzívnych potravín pod názvom BILLA Premium. V sortimente nájdete napríklad extra panenský olivový olej 100 % gréckeho pôvodu, salámu s hľuzovkou, hľuzovkové čipsy, lávový koláčik z belgickej čokolády alebo goudu, ktorá zrela najmenej 12 mesiacov. Počas vianočných sviatkov k nim pribudli aj výberové cukrovinky, syry, šunky, cestoviny či oleje.

Pokoj, vône, pohoda

„Vianočné varenie je oveľa menej náročné ako ostatné. Varíme predsa jednoduché jedlá z jednoduchých a dostupných surovín,“ zamýšľa sa food blogerka Barbora Kyšková. Tak, ako počas celého roka, jej aj na Vianoce záleží v prvom rade na kvalite potravín. „A tiež na tom, aby z nich nič nemuselo ísť do koša." Vegánska rodina slávi aj po kulinárskej stránke Štedrý večer tradične. „Doprajeme si všetko, len v o niečo zdravšej verzii. Viaceré štúdie potvrdzujú, že ak nadmerne zaťažujeme žalúdok, odnesie si to naša nálada aj psychika.“

Minimalistické darčeky sú osobné, vytúžené, dajú sa zjesť alebo vás potešia extra časom či poukážkou na službu. Food bloggerka Barbora Kyšková každý rok daruje vlastné uvarené či upečené dobroty, vrátane zdravých proteínových tyčiniek. Foto: "rebarbora.blog, The Spruce / Finding Lovely

Minimalistické darčeky Poukážka do obľúbenej kaviarne, reštiky, alebo na donášku jedla, ktoré váš obdarovaný miluje. Poukážka na služby a čas. To, po čom väčšina mám, otcov či manželov zúfalo túži, je čas. Vystavte blízkym poukážku na večeru so strážením, kartičku na Me Time, kedy im vyzdvihnete dieťa, objednáte jedlo s donáškou a darujete chvíľu iba pre seba. Namiesto vysávača zaplaťte sestre s troma deťmi desať upratovaní profesionálnou upratovačkou či upratovacou službou. Permanentka alebo členstvo v múzeu. Poznáte miesto, kde „váš človek“ už bol a očarilo ho natoľko, že sa chystá zas? Alebo ho ešte nezažil, ale ste si istí, že tam pravidelne trávil čas? Ročná permanentka môže byť výborným nápadom. Do divadla, do zoo, na balet, na operu, na koncert... Online predplatné denníka, média, filmového či hudobného kanálu... Kniha, ktorá vyrieši problémy. Materské, partnerské, komunikačné, s (ne) zdravou životosprávou, s neschopnosťou povedať nie alebo si organizovať čas....Na každú ošemetnú situáciu v našom živote existujú prinajmenším desiatky skvelých titulov, stačí sa len rozhliadnuť po (online) kníhkupectvách. Poukážka drogérie či do potravín. Viacero reťazcov ponúka darčekovú kartu v rozličnej hodnote. Darčekovú kartu BILLA kúpite v BILLE pri každej pokladni. Môžete ju nabiť ľubovoľným kreditom v hodnote 5 až 550 €. Peniaze. Akokoľvek nekreatívne sa môžu zdať, sú ideálny minimalistický dar.

U Kyškovcov preto namiesto majonézy dochucujú zemiakový šalát kvalitným vegánskym mandľovým jogurtom. „Namiesto ryby robíme vyprážané tofu alebo vyprážané tekvicové podkovy, ktoré sa vizuálne podobajú kaprovi. Namiesto kupovanej si prirpavujeme vlastnú zdravú avokádovú majonézu. Ak potrebujete poprášiť koláče cukrom, použite hladkú ryžovú múku, efekt bude rovnaký. Štedrú večeru pripravujeme pomaly, spolu s manželom a so svokrou, rozprávame sa, otvoríme si dobré víno a varenie meníme na príjemný rituál.“

Nielen lásku k zdravému vareniu, ale aj k pomalému a vedomému vychutnávaniu si daného momentu učí food bloggerka Barbora Kyšková svoju dcéru Sofiu. Foto: rebarbora.blog

Embargo na darčeky

Množstvo vedeckých štúdií upozorňuje, že zahŕňať deti darčekmi je nebezpečné faux-pas, ktoré im môže uškodiť. Spisovateľ, zástanca minimalizmu v rodinách s deťmi a blogger, Joshua Backer, tvrdí, že menej hračiek spraví s našimi deťmi doslova zázraky. Naučia sa byť kreatívnejšie a dlhšie udržať pozornosť, zlepšia si sociálne zručnosti a naučia sa poctivejšie starať o svoje vlastné veci. Objavia v sebe vynaliezavosť, vášeň pre čítanie, písanie a umenie. Učia sa trpezlivosti, stávajú sa menej sebecké a najmä, učia sa žiť v čistejšom a upratanom domove.

Čím menej darčekov, tým viac to prospeje duši, zručnostiam a osobnosti dieťaťa, potvrdzuje minimalista Joshua becker. Foto: Pexels / leeloo the first, becomingminimalist.com

Autorka Minimalistického domova, Andrea Richarson, vo svojom blogu radí, aby si deti pri písaní listu Ježiškovi vypýtali iba jeden dar. „Keď ho dostanú, budú spokojné. Pridaj deťom dva tri menšie dary – knižku, pekné pyžamko, omaľovánku so súpravou krásnych ceruziek. Vypýtaj si od rodiny (ak už naozaj chcú niečo dať ) pre deti peniaze. Ver mi, že sa ti začiatkom roka veľmi zídu, keď príde čas platiť krúžky, alebo obnoviť garderóbu. Zídu sa viac ako ďalšia plastová bábika či haraburda,“ radí A. Richardson. Nechcené dary bez okolkov podaruje ďalej, predá alebo vyhodí.

Minimalistické Vianoce slávili už naši predkovia Zameriavali sa na duchovnú stránku Vianoc a sústredili sa na vzájomnú lásku a súdržnosť, hovorí etnologička a historička Katarína Nádaská. „Ešte začiatkom 20. storočia neprikladali význam darčekom, hoci deti sa na skromné darčeky vždy tešili.“ Štedrá večera sa začiatkom 20.storočia varila z lokálnych potravín. „Prvým chodom boli oplátky a med, nasledovala polievka (podľa regiónu: kapustnica, hríbová, dubáková, biela mliečna, melencová, rybacia, halászlé, strukovinová), ryba, obilninová kaša a múčne jedlo s makom alebo s tvarohom (pyrohy, bobaľky, lámance, opekance). Na záver sa jedli koláče s domácim tvarohom, orechami, makom, slivkovým lekvárom.“ Hoci jedál bolo na štedrovečernom stole viac, varilo sa len toľko, aby sa lyžička - dve ušli každému. „Cieľom nebolo prejesť sa, ale zo všetkého iba ochutnať. Všetko, čo sa uvarilo na Štedrý deň, sa malo na Štedrý večer aj zjesť. Štedrá večera bola viac o duchovnom súzvuku ako o jedle.“

Aj food bloggerka Barbora roky kupuje manželovi len po jednom darčeku. „Dokonca si stanovujeme aj maximálny rozpočet. Pokojne 20 - 30 eur a pri hľadaní osobného darčeka sa doňho zakaždým vtesnáme. Snažíme sa tak spomaliť a vrámci daného rozpočtu vymyslieť niečo, čo toho druhého poteší. Veľmi sa nám páčia fotodarčeky, typu fotoknihy, ktoré radi dávame starým rodičom.“ Hitom u ReBarbory sú však jedlé darčeky. „Každý rok pečiem granolu, robím vegmezán a tie v balíčku s ďalšími dobrotami darujem pod stromček. Od brata dostávame napríklad každoročne orechy.“

Aj darčeková karta do obľúbenej siete potravín môže byť dobrým minimalistickým darčkom. Potraviny z rady BILLA Premium spĺňajú najvyššiu kvalitu za dostupnú cenu. BILLA Premium Gouda zreje minimálne 12 mesiacov a vyrába sa z mlieka z Jersey kráv. Foto: " BILLA

Článok bol pripravený v spolupráci s BILLA.