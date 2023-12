Zachránila ho kolíska a mraučanie. Trojmesačný Benjamín prežil najtragickejší pád lavíny na Slovensku

O niekoľko týždňov si pripomenieme 100 rokov od pádu najtragickejšej lavíny na Slovensku. Táto smutná udalosť sa odohrala nad osadou Rybô v Starých Horách v okrese Banská Bystrica. Okolo 600-tisíc ton snehu sa uvoľnilo z juhovýchodných svahov Krížnej a masa snehu poškodila viacero domov, niektoré zrovnala za pár sekúnd so zemou. Lavína zasypala 22 ľudí, štyria z nich prežili. Medzi obeťami bolo 15 detí. Akoby zázrakom vtedy prežil Benjamín „Beňo“ Strmeň, ktorému život zachránila obyčajná drevená kolíska. Toto je jeho príbeh.

V snehu mraučal ako mačka

Malý Beňo mal v osudnú noc len tri mesiace a spal v drevenej kolíske. Dvaja z jeho piatich súrodencov boli s ním a rodičmi v drevenici, ďalší traja spali u susedov. Snehu bolo vtedy veľa a aj obyvatelia doliny si uvedomovali riziko, ktoré z toho vyplývalo. Preto chodievali prespávať k susedom, ktorí bývali nižšie. V ten večer by určite išli aj všetci Strmeňovci, no víchrica zosilnela natoľko, že už len vyjsť z dverí bolo odvážne. Otec musel niekoľkokrát v noci vstať a zatvoriť dvere, ktoré silný vietor otváral dokorán. „Asi sme aj my mali ísť spať k susedom,“ povzdychol si.

A potom to prišlo - s veľkým rachotom sa dovalila lavína. Masa snehu zasiahla domček a obrovský tlak vymrštil Beňových rodičov z domu. Matka bola po krk v snehu, otec po pás. Keď sa ten vyslobodil z lavíny, holými rukami vyhrabal aj manželku a odniesol ju do najbližšieho nepoškodeného domu.

Lavína doďaleka vymrštila aj malého Baňa, mal však obrovské šťastie. Na jeho kolísku padli šindle zo strechy, prekryli ju a vytvorili chránený priestor, ktorý mu zachránil život. Neznámi záchrancovia ho našli po štyroch hodinách pátrania, keď konečne započuli detský plač. „Našli ma len ráno preto, že som mraučal ako mačka,“ spomínal.

O pol druhej ráno sa Benjamín Strmeň narodil druhýkrát. „Mal som vtedy iba tri mesiace. Ako mi neskôr rozprávali otec a mama, ktorí tiež boli zasypaní snehom, keď spadla lavína, vyhodilo ma s kolískou z domu von a odnieslo asi 70 metrov ďaleko. Tam ma niekto neskôr vyhrabal lopatou. Dodnes ale neviem, kto. Kolíska, v ktorej som bol, má dnes už okolo 170 rokov,“ povedal v roku 2019 pri 90. výročí tejto smutnej udalosti Strmeň pre TASR.

Sneh sa topil tri roky

