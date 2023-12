Skutočný influencer z hôr. Goral propaguje krásy tatranského regiónu s valaškou v ruke a klobúkom na hlave

Nepropaguje kolagén, kozmetiku ani zľavové kódy a predsa ho na Instagrame sledujú tisíce ľudí. Goral s menom Tadeusz sa zameriava na folklór a tradíciu, vďaka čomu sa stáva populárnym poľským influencerom.

Šesťdesiatdvaročný milovník hôr na svojom profile propaguje krásu poľského regiónu Podhalie, ktorý sa nachádza na severnom úpätí Vysokých Tatier a v kotline horného Dunajca.

Do regiónu patrí nie len očarujúca príroda, ale aj mesto Nowy Targ a Zakopane. V regióne ho stretnete vždy s úsmevom na tvári, s tradičným krojom na sebe a s dlhou sivou bradou, vďaka ktorej je neprehliadnuteľný.

Pán Tadeusz sa však na Instagrame nezjavil len tak. Jeho profil vznikol na podporu tohto regiónu, do ktorého sa turistické informačné centrum v Zakopanom snaží prilákať aj mladých návštevníkov. „V Zakopanom nám chýbali miestni hrdinovia, ktorí by predstavovali kultúru a krásu našich hôr zaujímavým spôsobom,“ prezradil pre First News autor účtu Andrzej Stoch.

A zdá sa, že marketingový plán s pánom Tadeuszom funguje veľmi dobre. Goral sa bežne denne pohybuje medzi návštevníkmi, ktorí sa s ním radi fotia a jeho popularita rastie raketovou rýchlosťou. Sám Tadeusz však toho veľa nenahovorí. Podľa jeho slov stačí, že ľudia o ňom vedia to najhlavnejšie – miluje hory, prírodu a srdečných ľudí.