Filip Tůma ju vždy rozosmeje. Lesana Krausková priznala, ako spolu zahrali najťažšiu scénu v Dunaji

Mala 18 rokov, keď ju nezobrali na Vysokú školu múzických umení a prežívala jedno obrovské sklamanie. Talent Lesany Krauskovej nakoniec ocenili v Brne na JAMU, kde študuje muzikálové herectvo a jej tvár dnes poznajú diváci po celom Slovensku. Môže za to seriál Dunaj, k vašim službám, kde hrá silno veriacu predavačku oddelenia módy Alenku. Tá zažíva neľahké životné situácie, ktoré skúšajú silu jej viery.

V Bratislave ju nechceli

Jej začiatky boli na umeleckej škole, z ktorej išla na konzervatórium a aj napriek veľkému neúspechu, ktorého sa dočkala pri prestupe na vysokú školu, sa herectva nevzdala.

„Keď som mala 18 rokov, nezobrali ma na VŠMU. Vtedy som to veľmi boľavo prežívala, ale to ma vlastne posunulo na JAMU do Čiech. Bolo to obrovské sklamanie, ale potrebovala som to zažiť, nebola som vtedy na tú školu pripravená. Teraz som neuveriteľne šťastná, že som v Brne,“ priznala pre SME Lesana. Vďaka kastingu sa dostala do populárneho dobového seriálu Dunaj, kde dostala rovno jednu z hlavných úloh.

V seriáli hrá Alenku Valentovú, predavačku oddelenia módy, ktorá jej bola od začiatku sympatická - hovorí, že je ako jej mladšia sestra. Na postave sa jej páči večná snaha o dobro a niekedy ju hnevá jej nerozhodnosť a strach, ktorý ju v živote brzdí.

Tůma ju rozosmeje aj upokojí

Na natáčaní spoznala nielen skúsených kolegov, ale mnohí z nich sa stali aj jej priateľmi. „Všetci sú milí a pomáhajú mi. Ale Kristínka Svarinská a Peťka Dubajová sú pre mňa domov. Aj penzión sa pre nás stáva už nielen ateliérom, ale miestom, kde viem, že bude dobre,“ prezradila pre Aktuality Lesana, ktorá na pľaci zažíva veselé, no aj náročné momenty. Za najťažšiu scénu považuje scénu so znásilnením, ktorú odohrala s Filipom Tůmom. Ten v seriáli hrá jednu z najkontroverznejších a nenávidených postáv.

„Chcem povedať najviac verejne, ako sa len dá, že Filip Tůma je veľmi dobrý herecký partner a neskutočný profesionál. Najskôr sme sa o tom obaja bavili, čo mi dodalo veľký pokoj. Samotnú scénu som teda nevnímala ako znásilnenie, ale ako tanečnú choreografiu,“ uviedla pre Nový Čas herečka. Zároveň priznala, že Filip Tůma je nielen veľkým profesionálom, ale aj človekom, ktorý ju zaručene vždy rozosmeje. „Iba svojím bytím. Filip je výborný človek,“ odkázala.