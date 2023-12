Ak chcete, aby váš balík dorazil do Vianoc, poponáhľajte sa. O pár dní už môže byť neskoro

Na poslanie vianočného priania, listu, pohľadnice či balíka, ktorý má byť doručený do Vianoc, ostáva ešte posledných pár dní. Slovenská pošta pripomenula, že ak sa majú listy či pohľadnice dostať do Vianoc k svojim adresátom, treba ich poslať najneskôr 18. až 19. decembra. Zásielky smerujúce do zahraničia treba odoslať už v najbližších dňoch. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

Balíky do zahraničia

Balíky smerujúce do krajín Európskej únie, ktoré majú doraziť k adresátovi do Vianoc, treba odoslať najneskôr vo štvrtok (14. 12.). Listy a pohľadnice do zahraničia stačí odoslať do piatka (15. 12.). Pri zásielkach do zámoria či krajín mimo EÚ pošta odporučila podať ich s dostatočným predstihom, pri balíkoch totiž treba počítať aj s dlhšou colnou kontrolou v krajine určenia.

V rámci Slovenska do Vianoc stihnú doraziť k adresátovi tie pohľadnice či listy, ktoré budú druhou triedou poslané najneskôr 18. decembra. Listy prvou triedou treba poslať najneskôr do 19. decembra. Rovnako je to aj s balíkmi, aby bol balík doručený pod vianočný stromček, treba ho poslať najneskôr do 19. decembra.

Možnosť BalíkoBoxov

„Zákazník môže podať balík ako expres zásielku, ktorá príde adresátovi skôr ako balík poslaný štandardným spôsobom. Zákazníkom zároveň odporúčame, aby uviedli mobilné číslo adresáta zásielky, aby mohol byť vopred informovaný o doručení zásielky. Zásielku môže sledovať aj v mobilnej aplikácii,“ uviedla Dorčáková.

