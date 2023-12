Bol šťastný a netrápil sa. Dojatá Jennifer Aniston si s Matthewom Perrym písala v deň, keď navždy odišiel

Keď koncom októbra našli známeho herca mŕtveho v jeho dome, nečakal to naozaj nik. Smrť Matthewa Perryho, ktorého si pamätáme najmä ako sarkastického Chandlera z kultového seriálu Priatelia, zasiahla naozaj mnohých. Jeho seriálová kolegyňa a dobrá priateľka Jennifer Aniston teraz v rozhovore pre magazín Variety prezradila, že v deň jeho odchodu si s ním ešte stihla vymeniť posledné správy.

Jenny sa o neho zaujímala najviac

„Bože, môžeš si so mnou robiť, čo chceš, len ťa prosím, urob ma slávnym,“ spomínal umelec na svoju dávnu modlitbu. Matthew Perry si myslel, že ak raz bude slávny, skončí jeho závislosť od alkoholu, s ktorou bojoval od svojich 14 rokov. Úspechy v Hollywoode jeho prianie nenaplnili a s pitím napokon dokázal prestať až oveľa neskôr.

No hereckí kolegovia neboli slepí a všimli si, že s ním niečo nie je v poriadku a snažili sa mu pomôcť. „Jenny (Anistonová) sa o mňa zaujímala zo všetkých najviac a ja som jej za to veľmi vďačný,“ spomínal. Matthew Perry pil víno, vodku a alkoholom zapíjal lieky proti bolesti. V najhorších chvíľach bral aj 55 silných liečiv denne, len aby prežil natáčanie.

Bol šťastný

Päťdesiatštyriročná americká herečka spolu s kolegyňou Reese Witherspoon sa najnovšie objavili na titulnej stránke magazínu Variety, kde v rozhovore spomenula aj nebohého priateľa Matthewa Perryho. V deň jeho smrti si obaja ešte vymenili zopár správ. „Bol zdravý a šťastný,“ tvrdí Jennifer v rozhovore.

Podľa nej prestal fajčiť a dával sa do formy. „Ako povedal, bol by veľmi rád, keby sa naňho nezabudlo. Bol šťastný - to je všetko, čo viem,“ uviedla herečka a dodala, že si písali v to osudné ráno. „Zábavný Matty. Nemal bolesti. Netrápil sa,“ uzavrela Jennifer.