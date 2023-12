Odmietala výstrihy, lebo sa hanbila za svoje prsia. Katka Koščová prehovorila, čo si vytrpela v Superstar

„Martina bola sebavedomá, vôbec nemala problém s výstrihmi a podobne. Ja som s tým vtedy mala veľký problém,“ priznáva po rokoch víťazka prvej série Slovensko hľadá Superstar Katka Koščová. Médiá vždy viac ako spev hodnotili to, či schudla, pribrala alebo v akom oblečení vyšla na pódium pred tisíckami divákov. Ako priznala v podcaste Break the Rules s Nikou Vujisić, to, prečo si na pódium netrúfla obliecť odvážne outfity ako jej vtedajšia súperka Martina Schindlerová, malo svoj dôvod.

Nelichotivé ocenenie

„Ja som nikdy nemala veľkosť XS alebo S, ja som vždy bola M, L a podobne,“ hovorí speváčka, ktorá mala vždy rada prirodzenosť a pohodlie. Práve za vzhľad, ktorý sa médiám nikdy nezdal dosť dobrý, ju neraz pranierovali a dokonca jej udelili nelichotivú cenu Metla roka.

Aj keď sa Katka snažila pôsobiť, že jej narážky bulváru na jej oblečenie či dokonca postavu neprekážajú, postupne ju to začalo ťažiť. „Mala som pocit, že keď sa to začalo riešiť v tej SuperStar, tak sa to prenieslo aj na rodinu,“ priznala speváčka, ktorú zamrzela najmä jedna vec.

Poznámka od babky

„Hrozne ma zabolelo, keď sa ma babka spýtala, či by som nemohla schudnúť, aby už konečne prestali. Ona to nemyslela v zlom, ju to iba hrozne trápilo, že o tom tie médiá takto píšu,“ priznala speváčka, ktorá predtým nemala pocit, že by na vzhľade malo tak veľmi záležať. V snahe pôsobiť prirodzene dokonca ani nepoužívala make-up a cítila sa dobre.

