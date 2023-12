Dôležitý je typ zemiakov a jedna rada od babičiek. Zemiakové placky od šéfkuchára Paulusa nemajú chybu

Zemiakové placky podľa šéfkuchára nie sú náročné, no dôležité je, aby v nich nič nechýbalo.

Zemiakové placky sú základom našej kuchyne, no viete, ako pripraviť tie najlepšie? S receptom sa na sociálnych sieťach podedil šéfkuchár Roman Paulus, ktorý vysvetlil, ako správne namiešať zemiakovú zmes, aké korenie nevynechať a na čom placky vôbec smažiť. Najdôležitejší je však podľa neho ten správny typ zemiakov.

Druh zemiakov

„Skoré zemiaky sú senzačné, dajú sa jesť aj len tak samotné, s trochou mlieka alebo tvarohu. Dobré zemiakové cesto, kašu alebo zemiak z nich ale nepripravíte,“ vysvetľoval pre Lidovky šéfkuchár, podľa ktorého sú na zemiakové placky najlepšie vyzretejšie hľuzy, ktoré v obchodoch nájdeme pod názvom varný typ C.

Tieto zemiaky sa po vare rozsypávajú, sú múčne a vhodné na prípravu kaší a cesta, no sú dobré aj na lokše a zemiakové placky, pretože škrob obsiahnutý v tomto druhu zemiakov pôsobí ako dobré spojivo.

„Keď ich nastrúhate a je tam potom v tej miske veľa vody, tak je dobré ju zliať,“ vysvetlil Roman Paulus. Zemiakové placky podľa šéfkuchára nie sú náročné, no dôležité je, aby v nich nič nechýbalo. Podľa rady babičiek do nich pridáva plnotučné mlieko, vďaka ktorému cesto nezoxiduje. Prvá placka by mala byť podľa neho orientačná a skúšobná, ak sa vám bude zdať cesto málo dochutené, pridáme soľ a koreniny a podľa hustoty cesta pridáme múku.

Recept na zemiakové placky podľa šéfkuchára Paulusa:

