Z kuchárskeho umenia Borisa Valábika boli všetci paf. Jeho skvelým vanilkovým rožkom neodoláte ani vy

Bývalému hokejistovi Borisovi Valábikovi to ide skvelo aj v kuchyni. V relácii Pečie celé Slovensko sa mu minulý rok podarilo napiecť ten najlepší štedrák, a to aj napriek tomu, že sa stretol s niekoľkými problémami. „Na pohľad krásny štedrák, správne vykysnuté cesto, výborne naplnený všetkými plnkami,“ pochválila koláč porota. Následne sa Boris pustil do klasických vanilkových rožkov, ktoré si ľahko môžete pripraviť aj vy.

Vyberá si medzi koláčom a pivom

Boris už dávnejšie ukončil svoju hokejovú profesionálnu kariéru, počas ktorej mal zúfalo málo času na oddych. „Byť profesionálnym športovcom neznamená hodina denne, ale je to 365 dní v roku. Víkendy, štátne sviatky neexistujú. Sám som mal stres z toho, čo môžem zjesť, v akom množstve, ako sa do všetkého zasa dostať, ak som mal počas Vianoc dva dni voľna medzi tréningami,“ spomína si v rozhovore pre portál Heroes.

Po ukončení kariéry si dáva ešte väčší pozor na stravu ako počas nej. „Ako hráč som vedel, že všetko spálim, dal som si aj koláč aj pivo,“ povedal Refresheru. Teraz si už vyberá, či si dá koláč, alebo pivo. Ochutnajte vanilkové rožky bývalého hokejistu, ktoré prekvapili aj samotnú porotu Pečie celé Slovensko. V šou mu prvenstvo ušlo iba tesne.

Vanilkové rožky od Borisa Valábika:

