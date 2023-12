Pomojkajte niekoho, koho ľúbite, odkazuje pred sviatkami komička Evelyn. Pre všetkých má dôležitú radu

Predvianočný čas môže byť plný radosti, ale často prináša aj značný stres a zhon. Svoje o tom vie aj známa komička a moderátorka Eva Evelyn Kramerová, ktorá svojich fanúšikov pred rokom šokovala nečakaným priznaním o boji s depresiou. Tento rok sa preto predvianočný zhon a rýchle pracovné tempo rozhodla vymeniť za niečo oveľa príjemnejšie a odporúča to aj ostatným.

„Rodinu si nevyberáme a ja som rada, že som ,,vyfasovala" tú svoju. Nie sme dokonalí, ale každý deň si uvedomujem, aký to je dar, že sa máme," vyznáva sa Evelyn pod fotografiou, na ktorej pózuje so svojou mamou.

Práve rodina sa jej stala oporou v dňoch, kedy vo svojom živote zvádzala boj s depresiou.

„Bojovala som mesiace s depresiami a každý, kto to zažil, vie, že sa to zdá byť vždy prehraný boj. Ide to pomaličky, často spravíte jeden krok dopredu a tri kroky vzad, ale predsa sa hýbete a aj to je dobré,“ prezradila pred časom Evelyn na svojom profile na sociálnej sieti. Podľa nej je na tom najhorší práve pocit beznádeje, zúfalstva a to, že už akosi nemáte žiadnu radosť zo života. „Tak nejako som si povedala, že život sa má aj nejako žiť, nielen premýšľať a pracovať, a to som dlhú dobu robila bez toho, aby ma to nejako duševne napĺňalo,“ doplnila.

Tieto Vianoce sa preto rozhodla spomaliť a radí to aj iným. „Ľuďom už cvakoce, vianočná panika začína, ľudia sú nervózni a napätí," konštatuje komička, ktorá sa predvianočný zhon rozhodla riešiť po svojom. „Normálne sa treba spomaliť, upokojiť a pomojkať s niekým koho ľúbite, vypnúť telefón, na chvíľku vypnúť správy a len si užiť moment," uzatvára.