Zbierali peniaze, aby už nikto nemusel počúvať Last Christmas. Manželia sa klasiky chceli zbaviť navždy

Niektorí si bez nej nedokážu predstaviť Vianoce, pre iných sú už len jej úvodné tóny hotovým utrpením. Práve do druhej skupiny patria manželia Tomas a Hannah Mazettiovci zo Švédska, ktorí sa rozhodli, že sa pokúsia o to, aby klasiku Last Christmas od Wham! už nikto nikdy nemusel počuť. Minulý rok preto chceli vyzbierať peniaze, aby odkúpili jej práva.

Ako sa zrodila nenávisť

Nenávisť k tejto klasike sa zrodila pred 13 rokmi, keď Hannah brigádovala v kaviarni a jej majiteľ si vytvoril mix pesničiek, ktoré mali vzbudiť vianočnú náladu. „On sám tam však bol len občas, takže si plne neuvedomoval agóniu, ktorú prežívali ostatní zamestnanci, keď Last Christmas hrali 111-krát denne,“ spomínala Hannah pre Daily Mail.

Netypický nápad v hlave manželského páru vznikol počas sviatkov pred dvomi rokmi. Len zo zábavy sa opýtali známych, koľko by boli ochotní zaplatiť za to, aby tú pesničku už nikdy viac nepočuli, pričom záujem ich prekvapil. „Potom nám niekto povedal, že teoreticky je možné kúpiť práva na skladbu a potom ju odobrať zo všetkých streamovacích platforiem,“ vysvetľujú Tomas a Hannah začiatok online zbierky.

Mnohí ju stále zbožňujú

Práva momentálne patria spoločnosti Warner Chappell Music UK. Do zbierania peňazí sa zapojili aj ich tri deti, pričom ich prvotný cieľ bolo získať 15 miliónov dolárov. Potom chceli nahrávku Last Christmas na milión rokov umiestniť na fínsku skládku jadrového odpadu.

