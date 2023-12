Deti prišli o mamu a on o osudovú ženu. Dôvod, prečo otec stále spí s tromi deťmi v spálni, dojal mnohých

O deti sa stará sám, no s láskou.

Nemal ešte ani 40 rokov, keď sa musel vysporiadať s krutou ranou osudu. Otec troch detí Brandon Janous sa vtedy stal vdovcom. So svojou manželkou Rachel boli svoji desať rokov, keď ich navždy rozdelila zákerná choroba. Cesta, akou sa s deťmi vyrovnávali so stratou blízkej osoby, dojala množstvo ľudí.

Láska z mladosti

Brandon a Rachel sa zoznámili ešte na vysokej škole. On bol do nej šialene zamilovaný úplne od začiatku a stálo ho veľa síl aj vytrvalosti, aby ju presvedčil, že je ten pravý. Rachel diagnostikovali rakovinu po prvýkrát v roku 2018 a hoci ich to oboch šokovalo, boli presvedčení, že boj vyhrajú.

V apríli ďalšieho roka ju oficiálne vyhlásili za vyliečenú, avšak radosť netrvala dlho. Choroba sa nielenže vrátila, ale zaútočila omnoho agresívnejšie. Len o pár mesiacov mala rakovinou posiate celé telo vrátane mozgu a chrbtice. Šanca na vyliečenie bola minimálna aj napriek tomu, že absolvovala najlepšiu dostupnú liečbu v celých Spojených štátoch.

Mohol sa rozlúčiť

Brandon od nej posledné týždne ani neodchádzal z nemocnice. „Posledných 39 nocí som strávil v nemocnici, pričom veľakrát to už vyzeralo tak, že ju stratíme. Rozlúčok preto bolo niekoľko,“ spomína v rozhovore. „Bolo to ťažké, ale som rád, že som sa s ňou mohol rozlúčiť, mnoho ľudí v živote takú šancu nedostane,“ dodáva otec rodiny.

