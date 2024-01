Neverili im a vraveli, že spolu nemôžu fungovať. Jozef Golonka priznáva, že bez jeho Božky by dopadol zle

Málokto sa do histórie slovenského hokeja zapísal tak, ako sa to podarilo Jozefovi Golonkovi. Vychýrený útočník, ktorý na Troch kráľov oslavuje 87. narodeniny, bol skvelý technik, veľký bojovník, kanonier, miláčik tribún, ktorého vlastní milovali a súperi preklínali. Na ľade vynikal ostrosťou vo všetkých herných činnostiach a aj preto si vyslúžil prezývku „Žiletka“. Darilo sa mu aj v súkromnom živote, hoci spočiatku to nebolo také jednoduché. Svoju vytúženú ženu napokon „dobyl“.

Jozef Golonka. Foto: TASR/Martin Baumann

Na svoj vek sa vôbec necíti

Viac ako 50 rokov žije so svojou druhou manželkou Boženkou, ktorej vďačí aj za to, že sa na svoj vek vôbec necíti. „Zamestnávam si myseľ a to ma drží. No mám to aj geneticky dané po otcovi, aj ten vyzeral dlho mlado. No a určite mi pomáha aj pokojné domáce prostredie, za ktoré vďačím mojej manželke Božke,“ prezradil pred pár rokmi pre Plusku.

Božena Golonková. Foto: Reprofoto YouTube/Hoockey Channel

To, aby sa dali dokopy, si však vyžiadalo poriadne úsilie. Jedným z dôvodom bol aj fakt, že keď sa spoznali, stále bol ženatý s prvou manželkou. Tá mu bola dlho oporou, ale nakoniec sa odcudzili „Ježišmária, získať si Božku, to bolo ako dobýjanie Bastily. Ona bola silná katolíčka, ja navyše ešte ženatý. Ale vytrvalo som bojoval a nakoniec bola moja,“ úprimne sa vyznal bývalý hokejista.

Prvé rande a tajný sobáš

Prvé rande prebehlo o čosi neskôr. Udialo sa to, keď Božena oslavovala 25. narodeniny a vo Zvolene vtedy hrala reprezentácia. „Stretli sme sa, a keďže ich kamarátka poznala, slovo dalo slovo a šli sme napokon na kávu. Tam mi zagratuloval, no a odvtedy ma dobýjal,“ smiala sa o 11 rokov mladšia Božka. „Žiletkovi" vraj trvalo až rok, kým ju presvedčil, že to myslí vážne.

Sobáš potom prišiel z ničoho nič. Dvojica sa tajne zobrala predtým, ako Jozef oslavoval abrahámoviny. Na oslavu prišli už ako manželia a nikto o tom nevedel.

