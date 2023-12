Keď pomohla dobrej kamarátke, ona zviedla jej manžela. Oľga Záblacká najťažšie chvíle prežila vďaka synom

„Liekom na všetko zlé sú moji chalani,“ vyjadrila sa Oľga Záblacká v minulosti na adresu svojich synov. Tí jej pomohli v najťažších časoch, keď do jej života prišla obrovská zrada - dvadsaťročné manželstvo s hudobníkom Michalom Dúžkom sa skončilo kvôli jej dobrej kamarátke a potom nasledovala aj ďalšia rana. Moderátorka a speváčka, ktorá 31. decembra oslavuje 60. narodeniny, nedá na svojich potomkov dopustiť a vraví, že stačí jedno objatie a všetko je hneď krajšie.

Ustála to s nadhľadom

Z televíznych obrazoviek si ju isto pamätáte z relácie Na streche, kde deväť rokov spovedala rôzne osobnosti. Známa je aj z legendárnej piesne Mopedová z filmu Fontána pre Zuzanu, ktorú si strihla s nebohým velikánom Vašom Patejdlom. Na pracovnom poli sa Oľge vždy darilo, horšie to už bolo, čo sa týka lásky. Najväčší šok v živote však ustála s nadhľadom aj vďaka svojim synom.

Oľga Záblacká sa narodila v hlavnom meste, no v podstate až do osemnástky vyrastala v Stupave. Snívala o tom, že bude baletkou alebo krasokorčuliarkou, neskôr chcela byť opernou speváčkou. Bola veselé a živé dieťa a zároveň sa dobre učila, strednú školu si ale nevybrala dobre.

Oľga Záblacká. Foto: TASR - Vladimír Benko

„Prihlásila som sa na grafickú priemyslovku, pretože som rada kreslila a najmä sa tam nematurovalo z matematiky. Obrovským sklamaním pre mňa bolo, že to bola vlastne polygrafická škola, čo ma vôbec nebavilo,“ zaspomínala si Oľga v rozhovore pre týždenník Šarm.

Aj preto sa začala venovať hraniu v divadle a spievaniu v kapele. Študovala spev u hlasového pedagóga Františka Tugendlieba a chcela sa stať speváčkou. Na vysokej škole však mohla študovať len klasický spev a preto sa prihlásila na inú školu, ktorá by ju zase nebavila. To Oľga odmietla. Až do roku 1990 koncertovala s vlastnou skupinou Kiwi.

Zrada od manžela a kamarátky

Po narodení prvého syna sa však hudbe venovala už len príležitostne a upriamila sa skôr na moderovanie, písanie scenárov a neskôr aj réžiu. Harmonický vzťah a manželstvo, ktoré trvalo 20 rokov, si moderátorka užívala s basgitaristom Michalom Dúžkom. Všetko sa zmenilo v jednom momente.

