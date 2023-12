Aby vyzerala dokonale, denne jedla iba jablko. Jana Kirschner sa s účasťou v Miss zmierila až vďaka dcéram

Tmavovlasé dievča z Martina milovalo tanec a spev. Ako tínedžerku si ju všimla trénerka tanca a na jej popud ju nafotil istý martinský fotograf. Výsledné fotky sa náhodou dostali až k návrhárke Lýdii Eckhardt, ktorá tušila, že má obrovský potenciál. Tým dievčaťom bola Jana Kirschner, ktorá dostala jedinečnú pozvánku na kasting do súťaže Miss. Speváčka, ktorá 29. decembra oslavuje 45. narodeniny, však na účasť v súťaži nespomína s láskou.

Dlhá a neohrabaná

„Skoro som odpadla, no povedala som si, že nikam nejdem. Otec mi vtedy povedal: ,Môžeš tu sedieť v Martine a čakať, že sa stane nejaký zázrak, ale radšej si to premysli‘,“ spomínala Kirschner, ktorá sa ako 17-ročná dostala až do finálovej dvanástky. Nakoniec skončila piata. Po 27 rokoch Kirschner priznáva, že ani korunka krásy zo súťaže nie je zárukou zdravého sebavedomia.

V podcaste Krása otvorene prehovorila o tom, že ju hnevá, ak sa ľudia pozerajú len na jej zovňajšok, ale nie na jej schopnosti. „ Aj tí najbližší ma stále často hodnotia nie podľa toho, ako som na koncerte hrala a spievala, ale povedia mi, že som pri tom bola pekná. A to ma vytáča do nepríčetna, “ priznala Jana Kirschner, ktorá ani ako tínedžerka nerozumela tomu, prečo ju označovali za vysokú, peknú a zaujímavú. „Úprimne, v tom období som sa necítila vôbec pekná, skôr som si pripadala hrozne dlhá a neohrabaná,“ spomínala speváčka, ktorá sa v súťaží cítila ako dievča z inej planéty.

Krok od bulímie

„Keď sa dnes vraciam do tých spomienok, že mladé dievča vyjde v plavkách pred preplnenú športov halu, kde sedí 10-tisíc ľudí, je nepredstaviteľná. Nie sú to pocity, ku ktorým sa rada vraciam,“ povedala o účasti v súťaži krásy, v ktorej takmer prepadla poruchám príjmu potravy. Držala prísnu diétu a naučila sa aj nasilu vyvracať.

