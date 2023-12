Keby pri ňom nebol, dopadlo by to hrozne. Sebastián zachránil kamaráta a získal ocenenie Detský čin roka

Nebyť Sebastiána, mohlo to dopadnúť hrozivo.

Cesta z posilňovne sa školákovi stala takmer osudnou, no mohol sa spoľahnúť na kamaráta. Deviatak Sebastián z Trnovca nad Váhom sa stal hrdinom, keď zachoval chladnú hlavu v situácii, v ktorej by sa kolená podlomili aj mnohým dospelákom. Teraz za to dostal ocenenie Detský čin roka v kategórii Záchrana ľudského života. V 23. ročníku o ocenených rozhodli deti z 318 slovenských škôl.

Sebastián Petreč. Foto: TASR

Udržiaval ho pri vedomí

Písal sa 13. jún a traja kamaráti sa vracali z posilňovne domov po tom, čo sa ešte cestou osviežili chladeným nápojom v pohostinstve. Kameňom úrazu sa stali veľmi zle osadené stĺpy v strede chodníka. „Denis opisuje, že odrazu mal pred sebou tmu. Narazil hlavou do stĺpa a následne pri páde z bicykla do betónového obrubníka, nanešťastie, opäť hlavou, a zostal nehybne ležať na zemi za sprievodu silného krvácania,“ uviedla pedagogička Beáta Melegová.

Našťastie, 15-ročný Sebastián, ktorý išiel ako prvý, sa po kriku tretieho kamaráta otočil a konal. Vyzliekol si svoje tričko, obviazal ním Denisovi hlavu a tlakom pritláčal na ranu, pričom popri tom ešte usmerňoval ďalšieho kamaráta, aby zavolal záchranku. Uvedomoval si, že situácia je vážna, no nevedel, ako veľmi. „Po celú dobu do príchodu sanitky sa snažil udržiavať rôznymi otázkami Denisa pri vedomí,“ pokračuje učiteľka.

Chrčavé zvuky

Keďže nehoda sa odohrala pri hlavnej ceste, mávaním sa snažil zastavovať okoloidúce autá, čo sa mu nakoniec i podarilo. „Denisove oči sa pretáčali, zvuky, ktoré vydával boli ‚chrčavé‘ a istú dobu si necítil končatiny. Minúty, kým sanitka dorazila, sa zdali byť nekonečné, i keď to tak v skutočnosti nebolo, ale celý ten čas bol pri svojom zranenom kamarátovi,“ dodala.

