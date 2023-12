Nedokázal hovoriť, dobre mu išli iba nadávky. Mariánovi Slovákovi zachránila život manželka Eva Matejková

„Ak sa, nedajbože, niekomu stane to, čo sa stalo mne, odporúčam vám: robte to, čo hovoria lekári, a hlavne sa nevzdávajte. Nepoddajte sa osudu. Ja viem, že je to veľmi ťažké, aj ja som sa chvíľu trápil,“ priznal otvorene v relácii Opri sa o mňa Marián Slovák, ktorý sa ako 64-ročný musel znovu naučiť hovoriť. Za to, že prekonal nemožné, vďačí odborníkom, tvrdej práci a manželke, ktorá mu zachránila život.

Marián Slovák a Eva Matejková. Foto: TASR

S plačom prosila záchranárov

Celý život si zarábal svojím zamatovým hlasom, no stačilo jediné kýchnutie a takmer prišiel o všetko. Vo februári 2013 Marián Slovák raňajkoval so svojou manželkou Evou Matejkovou, keď si kýchol a z ničoho nič odpadol. „Bola som v šoku, s plačom som prosila záchranárov, aby prišli čo najrýchlejšie,“ prezradila Eva Matejková v týždenníku Eurotelevízia. Práve jej rýchla reakcia mohla za to, že mŕtvica nemala fatálne následky.

„Pamätám si to veľmi matne, ale viem, že som padol na dlážku. Potom už len viem, že ma niesli záchranári dole schodmi do sanitky. Tá inak prišla mimoriadne rýchlo, asi do pätnástich minút. Bolo veľké šťastie, že som nebol sám, keď sa mi to stalo, ale bola pri mne manželka, pretože okamžite zareagovala, a tak môj stav nebol až taký zlý,“ spomínal v rádiovej šou Opri sa o mňa Marián Slovák, ktorý prekonal mozgovú príhodu.

Foto: TASR

Vedel iba nadávať

Keď sa prebral, zistil, že nemôže rozprávať. Snažil sa niečo povedať, v hlave mal všetky slová, ale nedokázal ich vysloviť. „Bola to porážka,“ priznal s dodatkom, že pre herca je strata reči tragédiou. Keď sa ho kamarát v nemocnici opýtal, ako sa má, dokázal vysloviť iba nadávky. „Pretože som bol nahnevaný na to, že sa neviem vyjadriť. Paradoxne, nadávky mi išli veľmi dobre,“ spomína dnes už so smiechom Marián Slovák, ktorý sa musel ako 64-ročný opäť naučiť hovoriť. Ani po zdravotných komplikáciách sa nevzdal a plnohodnotný život si začal užívať vďaka jednej veci.

