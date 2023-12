Môj anjel strážny ma poslal na pľac. Judite Hansman zachránilo život to, že išla na nakrúcanie

Ktovie, ako by dopadla, keby nebola na nakrúcaní seriálu z nemocničného prostredia. Herečku Juditu Hansman nedávno priamo na pľaci postihla hrozivá udalosť, ktorá sa mohla skončiť naozaj zle. Prišlo jej náhle nevoľno a keď profesionáli zistili, čo sa deje, rýchlo ju poslali do nemocnice. Herečka pre portál prezenu.joj.sk porozprávala, ako sa aktuálne cíti a čím si prešla.

Začalo jej tvrdnúť brucho

Začalo sa to pritom nevinne. Po skúške v divadle ju začalo nadúvať, no ona si myslela, že je to zo šošovicovej polievky, ktorú mala. „Potom mi však začalo tvrdnúť brucho. Myslela som si, že v nedeľu odohrám predstavenie, ale volala som do divadla, že to nezvládnem. Všetci mi volali, že ma zoberú na pohotovosť," vysvetľovala Judita Hansman.

On však mala z toho zvláštny pocit, lebo v pondelok mala ísť nakrúcať. „Neviem, asi môj anjel strážny mi povedal, aby som na žiadnu pohotovosť nešla, ale na nakrúcanie Nemocnice. Tak som išla, natočila som dva obrazy, ale prišlo mi veľmi zle. Tým, že som bola tam a s nami nakrúcajú aj zdravotníci, tí povedali, že je to veľmi zlé a zobali ma do reálnej nemocnice,“ dodala.

Ďalšia šanca

„Celý život som bola v tom, že existujú mozgová a srdcová príhoda. Existuje aj brušná príhoda a tú som vychytala ja. Nešlo to úplne rýchlo, ale môžem povedať, že to, že som išla natáčať, mi zachránilo život,“ uviedla. Prvotné testy nič nezvyčajné nepreukázali, čo podľa portálu znamená, že by ju z pohotovosti zrejme poslali domov.

Judite však prasklo tenké črevo a museli ju ihneď operovať. „Prežila som dve operácie, chvalabohu, je to všetko v pohode a už regenerujem,“ priznala umelkyňa a doplnila, že bolo pre ňu dobrodružstvom sledovať lekárov, čo robia. „Bavilo ma sledovať ich. Nebyť toho, že to bolí, tak by to bol pre mňa zájazd. Dostala som ďalšiu šancu,“ uzavrela herečka.