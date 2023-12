Rodinná psychologička Miškóciová: Na pravdu o Ježiškovi existuje správny čas, neriskujte u detí sklamanie

Vianoce sú bez pochýb tými najkrajšími sviatkami v roku. Aspoň pre tých najmenších. Nie je predsa nič krajšie, ako vidieť rozžiarené detské očká pri pohľade na darčeky pod vianočným stromčekom. V každej rodine sa ale skôr či neskôr odohrá jedna situácia: Dieťa sa spýta rodičov, či darčeky naozaj nosí Ježiško. Čo potom? Je dobré zatĺkať alebo ísť radšej s pravdou von?

Riskujeme sklamanie

„Keď povieme, že darčeky nosí Ježiško, môžu byť Vianoce ešte o kus kúzelnejšie. Zároveň riskujeme budúce sklamanie a nedôveru dieťaťa," prezrádza pre portál Maminka rodinná psychologička Lucie Miškóciová s tým, že svoje pre a proti má aj druhá verzia.

„ Pokiaľ sa k noseniu darčekov priznáme, zostáva vo vzťahu s dieťaťom úprimnosť a čistá pravda, ale o niečo ochudobníme vianočnú atmosféru. A to väčšinou aj pre iné deti, pred ktorými sa to naše preriekne,“ dodáva.

Foto: Freepik, @prostooleh

Symbolická hra do detského sveta patrí

Aj keď všeobecné pravidlo či akýsi patent v tomto prípade neexistuje, odborníčka vysvetľuje, že symbolická hra do detského sveta patrí a to nielen počas vianočného obdobia. „Predstieram, že v detskej kuchynke naozaj varím alebo že kameň je autíčko," opisuje situácie, ktoré zažíva nejeden rodič pri hre na princeznú, doktorku, smetiarov či galaktického sprievodcu. Tiež deťom nehovoríme, že to je klamstvo a ​​majú s tým prestať.

„ Všeobecne ale samozrejme platí, že by rodičia deťom klamať nemali. Narúša to dôveru v rodičov a sprostredkovane potom aj v ďalšie osoby. Lenže pravá lož slúži na získanie nejakej výhody alebo vyhnutie sa trestu, čo táto vianočná nespĺňa," pokračuje Miškóciová s tým, že to, že darčeky nosí Ježiško hovoríme deťom s dobrým úmyslom. „P odporiť kúzelnú atmosféru Vianoc a vieru v splnenie zdanlivo nesplniteľných prianí," dodáva.

Kedy ísť s pravdou von?