Pred smrťou dal svojim deťom tri najdôležitejšie rady. Stephen Hawking vedel, na čom naozaj záleží

„Jedna z vecí, ktoré ma najviac fascinujú, je odvaha oboch mojich rodičov. Nikto nemohol predvídať, čo ich čaká,“ spomínala pre Telegraph Lucy, dcéra profesora Stephena Hawkinga, ktorá bola jedným z troch detí známeho fyzika a kozmológa. Poprednému vedcovi ako 21-ročnému diagnostikovali amyotrofickú laterálnu sklerózu ALS a lekári hovorili, že mu dávajú maximálne dva roky života. On ale žil ďalších 53 rokov a bol inšpiráciou pre celý svet, no najmä pre svoje tri deti – dcéru Lucy a synov Roberta a Tima. Tým odkázal pred svojou smrťou tri najdôležitejšie rady, aby sa zorientovali v mnohých zložitostiach ľudského života.

Veriaca a ateista

Bol študentom na Cambridgi, keď sa uňho začali prejavovať prvé príznaky ochorenia. Do tej doby bol športový typ, jazdil na koni a za univerzitu aj vesloval. Potom, čo spadol na schodoch, sa všetko zmenilo.

Práve začal chodiť so svojou budúcou manželkou Jane, keď mu lekári oznámili, že trpí smrteľnou chorobou a že mu nedávajú viac ako dva roky života. Hawking vtedy upadol do depresie a práve Jane sa stala jeho oporným bodom a pomohla mu nájsť chuť do života.

Verila, že napriek diagnóze Stephen prežije šťastný a dlhý život. „Verila som, že napriek tomu bude všetko možné. Stephen bude robiť fyziku, budeme vychovávať úžasnú rodinu, mať pekný dom a žiť šťastne až do smrti,“ hovorila pre Guardian. Smiala sa, že jej viera v Boha dala silu Stephenovi, ktorý bol tým najvernejším ateistom.

Vo vzťahu boli štyria

Článok pokračuje na ďalšej strane