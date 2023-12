Nič krajšie už neuvidíte. Oblohu nad Slovenskom o pár hodín pokryjú stovky padajúcich hviezd

Záver roka patrí astronomickým nadšencom a milovníkom krásnych úkazov na oblohe. Nočnú oblohu nad Slovenskom totiž pokryjú stovky padajúcich hviezd, ktoré budú v prípade priaznivého počasia pozorovateľné aj voľným okom. Obľúbené Geminidy dosiahnu svoje maximum už v stredu 13. decembra.

Aj bez ďalekohľadu

„Geminidy sú viditeľné od 4. do 17. decembra, no tento rok meteorický roj vrcholí 13. až 14. decembra,“ konkretizuje portál iMeteo s dodatkom, že podmienky na pozorovanie by mali byť dobré, pretože na oblohe nebude svietiť žiara Mesiaca.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/imeteo/photos/a.325784711492/10155700965141493/

„Dá sa očakávať, že oblohou preletí až 150 meteorov za hodinu,“ pokračujú odborníci. Môže ísť o najviditeľnejšiu ukážku padajúcich hviezd v tomto roku. Vrchol nebeského divadla odhadujú okolo druhej hodiny ráno z 13. na 14. decembra, pričom dôležité je aj miesto, z ktorého sa tzv. padajúce hviezdy rozhodnete pozorovať. „Najlepšie je pozorovať meteorický roj v oblastiach mimo mestských svetiel a svetelného smogu,“ odporúčajú.

Úlomky skál

Meteorický roj Geminidy odborníci opisujú ako jeden z najčastejšie pozorovaných astronomických javov. Ich vrchol nastáva blízko perihélia Zeme, keď je naša orbitálna rýchlosť najväčšia, čo zvyčajne vedie k rýchlejším meteorom.

Padajúce hviezdy v skutočnosti predstavujú úlomky skál, ktoré horia v atmosfére našej planéty a zanechávajú za sebou svetelné stopy. „Radiant Geminid, teda miesto, z ktorého meteory zdanlivo vychádzajú, sa nachádza v súhvezdí Blíženci,“ uzatvárajú odborníci.