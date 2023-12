Keď si vypil, stal sa z neho niekto iný. Zuzana Skopálová odpustila Štefanovi Kožkovi aj incident s nožom

O svojej osudovej žene vravieval, že je to veľmi krásna žena, ktorá vyzerá veľmi mlado. Štefan Kožka, ktorý nás navždy opustil presne pred tromi rokmi, prežil so Zuzanou Skopálovou divoký, ale hodnotný vzťah. Kožka bol hercom telom aj dušou a v tomto prostredí sa pohyboval ako ryba vo vode. Niet divu, že aj budúcu manželku spoznal počas práce v divadle.

Napriek tomu, že obaja v spoločnom vzťahu zažili aj krušné chvíle, ktoré musela riešiť polícia, Zuzana Štefanovi napokon všetko odpustila a do jeho posledných chvíľ ich spájalo úprimné priateľstvo. Obaja vychovali dcéru Rebeccu, ktorá podedila otcove oči. Štefanov náhly odchod počas pandémie Zuzanu aj Rebeccu veľmi zabolel a len ťažko sa s jeho smrťou vyrovnávali.

Dvakrát sa minuli

Štefan Kožka sa narodil ako benjamín - bol najmladším z troch detí. Rodák z Trenčína mal otca vojaka, ktorý hrával aj ochotnícke divadlo a práve to malého Štefana začalo už v útlom veku fascinovať. Rozhodol sa preto navštevovať Ľudovú školu umenia, kde bol členom dramatického súboru. Po presťahovaní do Bratislavy a ukončení strednej školy bolo herectvo jeho prvou voľbou. No na vysokej škole sa po prvý raz so Zuzanou minul, aj ich druhé stretnutie bolo neúspešné. Vyšlo to až na tretíkrát.

Herec Štefan Kožka. Foto: TASR - Štefan Puškáš

„Na vysokej škole sme sa minuli, hoci nám mal prísť práve Štefan robiť asistenta ročníka. Ako tretiačka som otehotnela s dcérou Zuzanou a zrušila som hosťovanie v Trnave, čím sme sa so Štefanom minuli druhýkrát,“ prezradila ešte pred rokmi herečka v rozhovore pre denník Sme.

Potom sa stretli až v Poetickom súbore divadla Nová scéna, kam umelkyňa nastúpila po skončení školy, a Štefan tam prešiel z Trnavského divadla. „Po premiére inscenácie Všetko sa pos*alo som o nej počul klebetu, že je to veľmi krásna žena, ktorá vyzerá veľmi mlado. S tým súhlasím,“ hovorieval o nej herec.

Svadbu spočiatku nechceli

Konečne sa spoznali v čase, keď obom krachovali manželstvá. Zafungovala chémia aj vzájomné porozumenie a obaja sa ocitli vo vzťahu, ani nevedeli ako. Zuzana a Štefan spočiatku nad svadbou ani nepremýšľali. „Preboha! Neplánujeme ju. Každému už jedna stačila,“ zhrozila sa raz pri novinárskej otázke herečka. No človek mieni, ale láska a život mení.

Hoci dlhé roky svadbu odmietali, keďže sa obaja už popálili, nakoniec ale Štefan vzbĺkol, keď sa o Zuzane dookola písalo ako o jeho družke. Požiadal ju preto o ruku a ona súhlasila. Spočiatku vyzeralo byť všetko v poriadku, no potom sa harmonická idylka pokazila.

Proti manželke a nevlastnej dcére

A za všetko mohol alkohol, ktorého sa Štefan nemohol nabažiť. Pod jeho vplyvom sa menil na agresora a nepríjemného človeka. Všetko potom vyvrcholilo v roku 2015. Vtedy ich spolužitie poznačilo hercovo vyčíňanie s nožom, údajne v podguráženom stave.

