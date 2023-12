Na stenu si vyryl predpokladaný dátum smrti, sám si amputoval ruku. Po 127 hodinách ho zachránila láska

Vypil svoj vlastný moč. Vyrezal si do skaly epitaf tesne predtým, než si na dne kaňonu sám amputoval ruku. Kultový film „127 hodín“ je dráma o prežití horolezca uväznenom pod balvanom v štrbine kaňonu a patrí k najobľúbenejším akčným filmom všetkých čias. Málokto vie, že za oscarovým filmom sa skrýva skutočný príbeh Arona Ralstona, horolezca, ktorý prežil v divočine trýznivých päť dní a sedem hodín.

Apríl 2003. Aron Ralston sa vydal úplne sám na túru hlboko v národnom parku Canyonlands v Utahu na americkom západe. Všetko išlo ako po masle, prechádzal štrbinami kaňonu. Liezol, pokladal ruky aj nohy. Hlavne nespadnúť. To bola myšlienka, ktorá ho nikdy neopúšťala. Ako uviedol Guardian, keď zostupoval po spodných úsekoch kaňonu, uvoľnil sa nad ním jeden balvan. Spadol mu priamo na ruku. Ukrutná bolesť, ktorá nemala hraníc.

Pravá ruka zostala pod 360-kilovým kameňom zakliesnená. Snažil sa pohnúť. Raz. Dvakrát. Tri. Balvan sa ani nepomohol. Nikomu nepovedal, kam odišiel a nemal telefón, ktorým by si zavolal pomoc. Aron vedel, že jeho šance na záchranu sú nulové.

Jeden pád od slobody k uväzneniu

Aron Ralston bol pred svojou neslávne známou nehodou len obyčajným mladým mužom s vášňou pre horolezectvo. Vyrastal v americkom Ohiu a v Colorade, kde študoval strojné inžinierstvo, francúzštinu a hru na klavír. Keď nastúpil do korporátneho sveta, tušil, že to nebude nič preňho. Po piatich rokoch opustil prácu a začal sa naplno venovať horolezectvu. Ako naplno? Tak, že túžil vyliezť na Denali, najvyšší vrch Severnej Ameriky.

V rámci tréningu sa rozhodol vyskúšať „kaňoning“, šport, ktorý spája horskú turistiku, horolezectvo aj plávanie. Cieľom je úspešne prejsť kaňonom. Aron sa vydal do amerického Utahu, ktorý je známy úzkymi oranžovými štrbinami. Zamkol bicykel a kráčal smerom k otvoru údolia. Do uší si pustil svoju obľúbenú skupinu Fish a začal liezť. Keď zostupoval do srdca kaňonu, zošmykla sa nad ním skala, o ktorej si myslel, že je úplne stabilná.

„Bol som na krásnom mieste, šťastný a bezstarostný. Zrazu som spadol ako v spomalenom zábere. Pozriem sa hore a vidím, že na mňa padá balvan. Položil som ruky,“ spomínal pre Guardian na osudný moment. Ďalšia vec, ktorú uvidel, bola jeho práva ruka uviaznutá medzi balvanom a stenou kaňonu. Aron bol zrazu bezradný, úplne sám, uväznený 30 metrov pod povrchom púšte a 30 kilometrov od najbližšej cesty. Balvan mu dopadol priamo na ruku.

Mala ho varovať lavína

V tej sekunde pocítil najhoršiu bolesť v živote. „Ak ste si niekedy omylom rozdrvili prst vo dverách, toto bolo stokrát horšie,“ povedal. V adrenalínovom besnení 45 minút nadával a kričal ako pohan. Potom siahol po fľaši s vodou. Keď pil, musel sa nútiť, aby prestal. Uvedomil si, že táto voda je jediná vec, ktorá ho udrží pri živote. Keďže nikomu nepovedal, kam išiel, vedel, že ho nikto nenájde. Zachrániť sa bude musieť úplne sám, rodina a priatelia sa mu chvíľu pred katastrofou otočili chrbtom.

