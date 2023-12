Rodák z Nitry bol manažérom a priateľom Pelého. Na futbalistove posledné slová nikdy nezabudol

Bulvár mu núkal 15-tisíc eur za detailnú fotku Pelého v rakve. Stačilo natiahnuť ruku a stlačiť spúšť, on by to však neurobil za nič na svete. Nikdy by totiž nezradil priateľa, ktorý mu zmenil život. „Musel by som sa hanbiť do konca života,“ priznal pre iDNES.cz Joe Borbély, rodák z Nitry, ktorý bol nielen Pelého manažérom, ale aj veľmi blízkym priateľom, ktorý mu navždy zmenil život.

Joe Borbély s Pelém. Foto: Reprofoto TA3 - Športové správy

Dieťa šťasteny

József Borbély prežil detstvo vo Veľkom Cetíne pri Nitre a už ako malý si kreslil na papier Sochu slobodu. Miloval Miloša Formana a jeho muzikál Vlasy, ktorý ho inšpiroval až natoľko, že sa v roku 1990 rozhodol odísť do Spojených štátov, hoci nevedel ani slovo po anglicky. Ako priznal v rozhovore pre tvnoviny.sk, chcel rýchlo zbohatnúť, stretnúť Formana a po roku sa vrátiť domov.

V Amerike nikoho nepoznal, no usmialo sa naňho ohromné šťastie. Jedného dňa narazil niekde v stánku v New Yorku na emigračné maďarské noviny, kde malo inzerát aj maďarské Rádio Hungaria, ktoré hľadalo nového redaktora. Joe si povedal, že to bude lepšia práca ako stráviť celý deň s lopatou v ruke.

Joe Borbély. Foto: TASR

Forman v teplákoch

„Keď som prišiel na konkurz, spýtali sa ma, či som už niekedy robil v rádiu, na čo som im zaklamal a povedal, že áno. V Amerike totiž nikdy nesmiete povedať, že niečo neviete, lebo vás hneď pošlú preč,“ prezradil pre nitranoviny.sk Joe, ktorého nakoniec do rádia prijali. Vďaka náhode sa mu podarilo získať aj kontakt na Miloša Formana, s ktorým chcel urobiť rozhovor.

Článok pokračuje na ďalšej strane: