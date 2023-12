Karel Hašler prepožičal svoje meno kultovým Hašlerkám. Jeho mučili nacisti, cukríky však žijú dodnes

Obľúbené čierne anízové cukríky Hašlerky tento rok oslávili 103. výročie od svojho kultového pomenovania. Presne 13. decembra dal slávny český spevák Karel Hašler súhlas k používaniu svojho priezviska pre vtedajšie cukríky proti kašľu. Celý príbeh Hašleriek však začal oveľa skôr.

Čierne cukríky proti kašľu

Cukor a glukózový sirup, sladké drievko, výťažok z anízu, mäty, medovky a skorocelu a k tomu aktívne uhlie pre správnu farbu aj konzistenciu. Zloženie tejto bylinnej zmesi vymyslel už v roku 1877 istý hamburský lekárnik. Vo forme cukríkov ju začal predávať ako zdraviu prospešnú látku.

Legenda hovorí, že o mnoho rokov neskôr, keď v nemeckom meste vystupoval operný spevák Enrico Caruso, hrozilo, že vystupovať nakoniec nebude, pretože spevák sa nachladil a mal problémy s hlasivkami. Jeho hlas aj celý koncert mali zachrániť práve tieto hamburské cukríky. Taká historka je naozaj vynikajúcim základom pre skvelú reklamu, a tak ešte pred vypuknutím prvej svetovej vojny prišli na trh cukríky s názvom Caruso-Hustenbonbon.

Cukríky zaregistroval aj pražský lahôdkar František Lhotský, ktorý v roku 1917 získal ich receptúru a cukríky Caruso začal vyrábať vo svojej dielni v Prahe. Narazil však na problém. Česi slávneho Carusa nepoznali tak dobre ako Rakúšania, a tak na nich názov pochúťky veľmi nefungoval. Ďalší problém bol v tom, že v novo vzniknutej Československej republike nemali nemecké veci veľkú šancu na úspech. Lhotský musel vymyslieť iné meno, ktoré by jeho krajanom viac prirástlo k srdcu. Najskôr ich premenoval na Destinky, po slávnej speváčke Eme Destinnovej, no ani tento ťah nezabral.

Caruso, Destinky a Hašlerky

Krátko pred Vianocami v roku 1920 sa so škatuľou cukríkov vybral do pražského kabaretu Lucerna, kde vystupoval známy spevák Karel Hašler. Lhotský mu dal ochutnať z cukríkov, aby sa spevák sám presvedčil, aký skvelý účinok budú mať na jeho hlas. „Karel Hašler je z cukríkov nadšený a tak ho František Lhotský naťukáva vetou, či by nebolo dobré, keby sa tieto cukríky volali po ňom. Traduje sa, že Karel Hašler odvetil slovami: Nechcem, aby si ma každý bral do huby. Či to je legenda alebo pravda, to sa už nedozvieme,“ uviedol pre Český rozhlas Štěpán Zendulka, manažér pre rozvoj značky Hašlerky z Nestlé.

